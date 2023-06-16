Американська акторка назвала "хтивими стариганами" Аль Пачіно та Роберта Де Ніро

Челсі Гендлер розкритикувала старших багатих чоловіків, які продовжують знову і знову ставати батьками.

Американська акторка та письменниця Челсі Гендлер назвала "хтивими" чоловіками Аль Пачіно, Роберта Де Ніро та інших знаменитостей, які у зрілому віці продовжують чергове ставати батьками. Відео зі своїми думками вона поділилася в Instagram.

Гендлер хоче "захистити жінок" від "хтивих стариганів", таких як Аль Пачіно, Роберт Де Ніро, Ілон Маск і Алек Болдвін – усіх, хто не перестає ставати знову батьками.

"Країну охопила епідемія, і ні, це не інший вірус, це ще гірше. Старі люди, які не припиняють поширювати своє насіння", – сказала вона у відео.

Челсі націлилася на 79-річного Де Ніро та 83-річного Пачіно, 64-річного Болдвіна та 51-річного Маска.

"Не починайте з цих чотирьох хтивих старих", — продовжила вона.

Челсі Гендлер

"Вони не можуть припинити розмноження. У цих чотирьох хлопців 32 дитини", — зазначила акторка.

"Ілон Маск явно не такий старий, як [Руперт] Мердок або Де Ніро. Йому не за вісімдесят, але через його особистість він також може бути", – пожартувала вона, коли на екрані з’явилося відео, на якому Маск незграбно танцює.

Тоді Гендлер запропонував їм виставити себе на "аукціон", щоб захистити інших жінок.

"Насправді, можливо, всі ці старі люди повинні виставити себе на аукціон. Адже це антикваріат", – іронізувала вона.

Гендлер завершила свою промову, заявивши: "Багаті старигани – це ніколи не варте грошей".

Нагадаємо, Аль Пачіно став батьком учетверте.

Також Фокус писав про перший офіційний вихід Роберта Де Ніро з новою коханою на публіку.