Кейт Міддлтон з'явилася на параді Trooping the Color в елегантному зеленому вбранні

Принцеса Уельська відвідала парад на честь першого дня народження короля Чарльза з того часу, як він став монархом.

Trooping the Color завжди є одним із модних моментів для королівської родини. На щорічну церемонію, присвячену дню народження монарха, приходить безліч вишукано одягнених членів королівської сім'ї. Звичайно, всі погляди прикуті до принцеси Уельської. Про це пише Daily Mail.

З цієї нагоди принцеса Кейт виглядала чудово у сукні смарагдово-зеленого кольору з крепу від Andrew Gn з круглим вирізом, довгими рукавами, структурованим дизайном та розкішною прикрасою із кристалів. Золота брошка "Трилистник" від Cartier була прикріплена до пошитого на замовлення виробу. Капелюх від Philip Treacy доповнив ансамбль принцеси.

Мати трьох дітей віддала шану принцесі Діані своїм вбранням, завершивши його парою сапфірових сережок, які колись належали її покійній свекрусі.

Кейт Міддлтон та королева Камілла Фото: Getty Images

Безперечно, це вбрання займе одне з перших місць у королівських шанувальників серед найулюбленіших образів принцеси.

На перший парад на честь дня народження короля Чарльза зібралося багато членів королівської родини. Невістка короля їхала у кінному візку разом із королевою Каміллою. Як і минулого року, до Кейт у кареті приєдналися троє її дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. Її чоловік, принц Уельський, був поруч з королем Чарльзом.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

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