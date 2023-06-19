Давньоримські руїни та вілла з поганою репутацією: що успадкували діти Сільвіо Берлусконі

Після смерті колишнього італійського прем'єр-міністра його спадкоємцям дістануться п'ять мільярдів євро та дуже багато ексклюзивної нерухомості.

Похорон померлого 12 червня Сільвіо Берлусконі пройшов з розмахом. Прощання відбулося у знаменитому Міланському соборі, перед яким на площі зібралися сотні людей. Але тепер таблоїди цікавить, що успадкують діти скандального політика, який прославився численними романами та гучними вечірками. Про це пише Daily Mail.

За роки Берлусконі, який починав як забудовник, справив не тільки солідний статок, а й відмінний пакет нерухомості. Щоправда, не у всіх його будинків пристойна репутація. Загалом у нього було 14 квартир, вілл та апартаментів, але журналісти розповіли про найзнаменитіші.

Вілла Чертоза

Одна з улюблених вілл Берлусконі, вілла Чертоза, як повідомляється, може похвалитися ціною: понад 200 мільйонів євро та розкішшю. Вона буквально набита витворами мистецтва. Цю віллу на Сардинії Берлусконі дуже любив і купив її ще у 1970-х. на віллі 68 кімнат, п'ять басейнів, фальшивий вулкан, штучна лагуна. Все це розташоване на 170 акрах землі.

Вілла Чертоза

Знаходиться вілла неподалік комуни Ольбія. І на території вілли є мальовничий давньоримський амфітеатр. Саме тут Берлусконі любив приймати своїх найважливіших гостей.

Коли Тоні та Чері Блер відвідали його у 2004 році, він влаштував феєрверк вартістю 50 000 фунтів стерлінгів, кульмінацією якого стали запуски ракет з написом "Хай живе Тоні". Тут же він засмагав разом із Володимиром Путіним. А моделей на вечірки, за чутками, доставляли літаками італійських ВПС.

Таємний тунель на віллі Чортоза

Гості, які віддавали перевагу обачності, могли прибути через секретний тунель, видовбаний у печері, де вони могли зійти зі своїх човнів поза увагою папараці.

Палаццо Граціолі

Цей будинок знаходиться в центрі Риму і він славиться своєю колекцією творів мистецтва. І також вечірками, які тут проводив Берлусконі, вивішуючи прапор Італії з балкона.

Палаццо Граціолі

Одна з повій, яка побувала у палаццо, розповідала: "Я думала, що бачила багато, але ніколи не бачила 20 жінок та одного чоловіка".

Вона хвалила Берлусконі, повідомивши, що він не давав їй спати до 8 ранку, підтримуючи свої сили "огидно солодким" трав'яним чаєм.

Нерухомість на Карибах

Також прем'єр-міністр Італії володів нерухомістю на Карибах, включаючи Смарагдову бухту на Антигуа.

Смарагдова бухта на Антигуа

2009 року, коли магнат був востаннє на посаді прем'єр-міністра Італії, це також стало темою для чергового скандалу. На фотографіях, опублікованих в Іспанії — він подав до суду, щоб запобігти їх появі в Італії, — були зафіксовані не тільки оголені до пояса жінки, а й оголений чоловік, який пустує біля басейну, пізніше ідентифікований як колишній прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек.

Берлусконі заявив, що його гості просто приймали душ, запитавши: "Ви приймаєте душ у піджаку та краватці?".

Вілла Сан-Мартіно

Саме сюди тіло Берлусконі доправили з міланської лікарні та звідси його відвезли катафалком на прощання до Міланського собору. І на ній проводили вечірки "бунга бунга". Ця вілла в Аркорі, неподалік Мілана, яка була основною резиденцією Берлусконі майже 50 років.

Фанат біля вілли Сан-Мартіно

Але якщо його вілла на Сардинії швидше нагадувала парк розваг, то Сан-Мартіно спочатку була сімейною резиденцією, де він жив із дружиною Карлою.

Берулсконі часто приймав гостей на віллі Сан-Мартіно

Вілла була куплена на доходи від його інвестицій у будівельний бум в Італії 1960-х років — тоді Берлусконі збудував ціле передмістя Мілана з нуля. І Сільвіо заповнив усі 147 кімнат картинами епохи Відродження та іншими скарбами.

Картини були тлом для його не дуже сімейних вечірок, де зірковою гостею була 17-річна танцівниця марокканського походження на прізвисько "Рубі, викрадачка сердець".

Замок Параджі

Замок 17 століття Портофіно, колись був зайнятий військами Наполеона.

Замок Параджі на старовинній листівці

Берлусконі не дуже часто бував тут, але замок також може похвалитися колекцією творів мистецтва.

Вілли на озері Комо

Вілла Белінзагі на знаменитому озері Комо коштує близько 10 мільйонів євро і поряд мешкає Джордж Клуні. Вона може похвалитися розкішним мармуровим бенкетним залом.

Вілла Белінзагі на острові Комо

Також у Берлусконі тут є ще одна вілла — вілла Кампарі, куплена у сім'ї Кампарі, виробників кріплених вин.

Вілла Борлетті

Вілла Борлетті, штаб-квартира холдингової компанії Берлусконі в Мілані, також була місцем його таємних зустрічей із актрисою Веронікою Ларіо, яка стала його другою дружиною після того, як він побачив її виступ топлес у театральній постановці.

Також Берлусконі купив віллу Джернетто неподалік міста Лесмо в Ломбардії, і окрім неї і вілли Сан-Мартіно, придбав ще дві вілли.

Крім Італії, він мав будинки в Каннах, у Франції, вілли на Антигуа, Барбуді та Бермудських островах. Його найскромнішою покупкою стала вілла під назвою "Дві пальми" на острові Лампедуза, найпівденнішій точці Італії.

Берлусконі придбав "Дві пальми", пообіцявши місцевим жителям, що позбавить острів тисяч біженців, які прибули сюди з Африки. Чого він не зробив.

Цікаво, але п'ятеро дітей колишнього прем'єр-міністра Італії можуть продати всю спадщину та збагатиться. Але є одна умова: сімейну резиденцію Сан-Мартіно продавати не можна, вона повинна залишитися в руках сім'ї.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про скандальні романи Сільвіо Берлусконі та його коханок.