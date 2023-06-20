Королеви Ранія та Летиція розцілувалися на публіці (фото)

Королева Йорданії Ранія разом із чоловіком, королем Абдаллою II, прибула до Мадриду на Акабський процес.

Королева Іспанії Летиція та її "колега" з Йорданії Ранія – давні подруги. Між двома королевами теплі дружні стосунки, що вони вкотре продемонстрували, коли зустрілися в Мадриді, куди монарша пара з Йорданії прилетіла на Акабський процес, і під час свого перебування вони проведуть зустрічі з іспанським монархом Філіпом VI та його дружиною, пише Hello. Акабський процес – це ініціатива короля Йорданії Абдалли II, яка розвиває серію міжнародних зустрічей, спрямованих на зміцнення військового співробітництва та співробітництва в галузі безпеки, координацію та обмін досвідом між регіональними та міжнародними партнерами по боротьбі з тероризмом.

Під час зустрічі обидві королеви були раді бачити одна одну. Вони тепло обнялися і поцілувалися в щоки. Жінки демонстрували неймовірно доброзичливий вигляд та щиро насолоджувалися спілкуванням.

Королева Ранія та королева Летиція Фото: Getty

Ідеально поєднувалися і їхні вбрання. Королева Йорданії виглядала елегантно у чорній сукні з рожевими квітковими деталями навколо талії, а королева Іспанії випромінювала вишуканість у своїй рожево-блакитній сукні з метеликами.

Королева Летиція та королева Ранія зустрілися перед королівським візитом на освітній семінар з національної спадщини в Мадриді. Вони про щось активно та весело розмовляли, і було видно, що їм дуже цікава ця розмова.

Зустріч королівських пар пройшла через деякий час після весілля наслідного принца Йорданії Хусейна, на якій королева Летиція та її чоловік не змогли бути присутніми через свої обов'язки на батьківщині.

Раніше Фокус писав, що королева Летиція завітала на випускний своєї доньки.