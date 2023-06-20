Що у тебе на тарілці? Що таке правило тарілки і як воно допоможе схуднути

Тарілка здорового харчування допоможе вам смачно та корисно харчуватися, закрити дефіцити нутрієнтів, а ще назавжди забути про виснажливі дієти.

Всі знають, що наше здоров’я залежить від того, що ми їмо. То що ж покласти в тарілку, щоб створити чудовий базис для формування прекрасного здоров’я? Про це розказала, нутриціологиня інструктор зі здорового харчування Наталія Козак.

Термін "тарілка здорового харчування!" був розроблений вченими з Гарварда у 2011 році. Це так зване керівництво по здоровому збалансованому харчуванню, яке допоможе контролювати рівень глюкози в крові та схуднути, навіть без підрахунку калорій.

Фахівчиня зі здорового харчування розказала, як правильно зрозуміти "Правило тарілки" та скласти її самотужки: "Щоб скласти тарілку за цим правилом ми ділимо її на 4 частини:

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1/2 — кольорові овочі та зелень+фрукт на десерт. Ага, фрукт чи ягоди на десерт завершать трапезу без бажання підʼїдати щось ще.

1/4 — білок або його мікс. Так, так! Міксувати можна.

1/4 — вуглеводи, або мікс різних видів. Спробуйте коли-небудь мікс гречки та рису. Смакота!

І на кінець потрібна невеличка кількість жирів для смакового забарвлення і додаткової користі"

Наталія Козак зауважила, якщо ваша тарілка уже містить джерело тваринного жиру (масло, яйця, сир, сало) в складі інших продуктів, то в цю порцію покладіть рослинні жири для балансу: корисні олії, насіння, авокадо чи горіхи.

Сенс "здорової тарілки" полягає в тому, що за кожен прийом їжі ви отримуєте збалансований раціон та повний набір необхідних нутрієнтів. Насправді такий метод працює таким чином, що дотримуючись правил, ви за допомогою їжі, закриваєте добові потреби організму у необхідних вітамінах, мінералах та мікроелементах. Якщо всі потреби закриті, вас не буде "тягнути" на солодке, солоне чи фастфуд. Адже всі ці нестримні бажання, не що інше, як не закриті дефіцити по нутрієнтах, який організм намагається компенсувати найлегшим шляхом.

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Наприклад, якщо ви дуже сильно урізали свій раціон або не доїдаєте корисних жирів, вам буде хотітись шоколаду або тістечко з кремом. Так організм намагатиметься отримати глюкозу та, відповідно, забезпечити себе енергією.

Отже, дуже важливо слідкувати, щоб кожен ваш прийом їжі складався з клітковини, білків, жирів та вуглеводів. Обов’язково щодня ви маєте вживати 3 порції овочів та 2 порції фруктів та ягід. І чим різноманітнішою та різнобарвнішою буде ваша овочево-фруктова тарілка, тим більше корисних речовин отримає ваш організм.

Розмір тарілки також важливий і залежить він від мети, яку ви собі ставити: підтримка ваги або схуднення. "Для підтримки ваги візьміть тарілку 22-23 см, для схуднення — 20-21 см" — радить нутриціологиня.

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"Правило тарілки — це простий і смачний спосіб досягти цілей щодо покращення форми та показників здоров’я" — підсумувала нутриціологиня Наталія Козак.

Почніть практикувати здорове харчування та правильні харчові звички й з часом у вас відпаде не лише питання із зайвою вагою, а й багато питань по здоров’ю.

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