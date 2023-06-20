Кинула Голлівуд і стала пастором: як живе Марсі Вокер, зірка "Санта-Барбари"

Зірка мильних опер вирішила залишити акторську кар'єру і тепер займається церковними справами та благодійністю.

Серіал "Санта-Барбара" став одним із перших американських "мильних опер", які показали на пострадянському просторі. Він моментально став надпопулярним, як і актори, які грали в ньому. Багато хто досі продовжує зніматися, але актриса Марсі Вокер, яка зіграла Іден Кепвелл, залишила акторську кар'єру і стала пастором. Про це пише Soaps.

Для деяких серіал "Санта-Барбара", який тривав дев'ять років, став чудовим стартовим майданчиком. Свої дебютні ролі у ньому зіграли Робін Райт, Теа Леоні та Леонардо ДіКапріо.

А Марсі Вокер після довгої кар'єри на телебаченні залишила кар'єру актриси і стала пастором.

Коли Марсі почала грати Іден у "Санта-Барбарі", вона вже була відомою актрисою, зіркою серіалу "Всі мої діти" та володаркою "Еммі". Вона народилася в Кентуккі, але багато подорожувала світом, перш ніж оселитися в Каліфорнії і розпочати кар'єру актриси.

У 1984 році вона приєдналася до касти "мильної опери" NBC "Санта-Барбара" у ролі спадкоємиці Іден Кепвелл.

За її романом із поліцейським детективом Крузом Кастільо (Ей Мартінес) стежили тисячі глядачів, зазначаючи, що це їхня улюблена пара.

Іден і Круз — найкраща екранна пара "Санта-Барбари" Фото: NBC News

"Ми були в центрі уваги усі ці роки. Людям дуже подобалася ця пара, у нас було багато добрих історій, ми були першими, кого захотіли сфотографувати разом. Я знаю, що все це правда", — розповідала Марсі в інтерв'ю.

Серіал "Санта-Барбара" виходив з 1984 по 1993 рік, всього було знято 2137 серій. Марсі покинула знімальний майданчик серіалу 1991 року.

Після Марсі намагалася повторити успіх, знімаючись у мильних операх "Напрямне світло" та "Всі мої діти". Також вона знялася у кількох телефільмах. У 2001 році вона була номінована на ще одну премію "Еммі" в номінації "Видатна провідна жіноча роль".

Але 2005 року вона рішуче залишила кар'єру актриси. Це сталося після того, як газета The Wilton Bulletin з Коннектикуту повідомила про намір Уокер стати пастором у церкві Хоуп у Вілтоні, штат Коннектикут, після закінчення терміну її контракту з ABC Television.

Після цього Марсі працювала в церкві Лейк-Форест в Хантерсвіллі, Північна Кароліна.

А у 2010 році вона оголосила на своїй сторінці у Facebook, що йде у відставку з посади співробітника церкви, щоб обійняти посаду в іншій церкві в районі Шарлотти.

Марсі Уокер-Сміт стала пастором Фото: Facebook Marcy Walker-Smith

Пастор місії її колишньої церкви одного разу сказав: "Марсі найкрутіша".

Зараз колишня актриса та телезірка працює в Едмонді, штат Оклахома.

Марсі має сина Тейлора від третього чоловіка Стефана Коллінза. 1999 року вона вийшла заміж за Дуга Сміта.

У якийсь момент у неї були романтичні стосунки з колишнім партнером фільму "Всі мої діти" Майклом Е. Найтом.

З 1985 по 1987 рік вона була одружена з актором Біллі Ворлоком.

Нагадаємо, у 2019 році помер актор Джед Аллан, який зіграв Сісі Кепвелла у серіалі "Санта-Барбара". Йому було 84 роки.