Принцеса Беатріс відвідала з чоловіком Royal Ascot у стильній літній сукні (фото)

Принцеса Беатріс сяяла, виходячи із готелю Royal Ascot зі своїм чоловіком сьогодні вдень.

34-річна принцеса Беатріс у стильній літній сукні разом із чоловіком, 39-річним Едоардо Мапеллі Моцці приєдналися до короля Чарльза ||| у перший день Royal Ascot. Про це пише Daily Mail.

Беатріс, яка два тижні тому знову стала тіткою після того, як її сестра Євгенія народила вдруге, одягла сукню тілесного кольору Beulah з довгими рукавами та квітковим принтом за 23 тисячі гривень. Своє літнє вбрання вона доповнила яскраво-рожевим капелюхом Julie Botterill і білою шкіряною сумочкою з дерев'яними ручками.

Тим часом її чоловік Едо, з яким вона виховує дочку Сієнну, виглядав ефектно у сірих штанах, бежевому жилеті, фраку та рожевому гастуку.

Королівське подружжя приєдналося до інших членів сім'ї на першому королівському Аскоті короля Чарльза як монарха.

У 2023 році щорічний гоночний захід віддає шану своєму "найбільшому шанувальнику", покійній королеві Єлизаветі II, яка відвідувала Royal Ascot майже щороку її сімдесятирічного правління. Цього року організатори представили зворушливу колекцію фотографій, де королева відвідувала Аскот протягом багатьох років.

Також Фокус писав, що принцеса Анна з'явилася на Royal Ascot у бірюзовому образі.