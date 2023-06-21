Сестра Ілона Маска розповіла, як їй завищують ціни через її брата-мільярдера

Тоска Маск — відомий режисер і вона скаржиться, що всі думають, що вона залежить від свого відомого брата, який нібито "платить за все".

Тоска Маск, молодша сестра Ілона Маска, яка займається зйомками фільмів, сказала, що для неї завжди завищують ціни, коли дізнаються, хто її брат. Про це пише NYpost.

Жінка поскаржилася на те, що всі думають, ніби брат її утримує та "платить за все".

Тоска Маск з матір'ю та своїми братами Фото: Maye Musk/Instagram

"Але він цього не робить", — сказала Тоска Маск, 48-річна сестра найбагатшої людини у світі.

Тоска працює режисером та виконавчим продюсером, сказала, що нещодавно їй виставили рахунок, завищений на 20 000 доларів, коли вона шукала місця для нового фільму.

"Це місце мало коштувати 5000 доларів, але коли вони почули моє ім'я і вирішили, що ми багаті, вони вирішили взяти з нас 25 000 доларів", — розповіла Тоска і поскаржилася, що деякі люди намагаються зблизитися з нею, щоб потім зійтися з Ілон. За її словами, це відбувається постійно.

Коли її запитали, чи допомагає їй Ілон, то вона пожартувала, що це "палиця з двома кінцями".

"Якщо я відповім, що не допоміг, то люди подумають, що він мене не підтримує, а якщо скажу, що допомагає, то люди подумають, що платить взагалі за все і утримує мене", — поскаржилася Тоска.

Також вона зазначила, що багато хто думає, ніби вони з братами народилися в багатій родині. Але Тоска каже, що 51-річний власник Twitter і генеральний директор Tesla та SpaceX, статки якого, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, оцінюється в 233 мільярди доларів, — повністю заробив його сам.

Туга — молодша з трьох дітей Мей Маск. Інший її брат, Кімбал, 50 років, шеф-кухар та ресторатор.

Тоска Маск зі своїми братами Фото: Maye Musk/Instagram

Усі троє виросли у Південній Африці.

75-річна Мей Маск докладно розповіла про свій досвід матері-одиначки, яка втекла від жорстокого чоловіка та зіткнулася з фінансовими труднощами у своїх мемуарах-бестселерах 2019 року під назвою "Жінка будує план". Її колишній чоловік Еррол заперечував, що був жорстоким.

Проте вона виховала трьох дуже успішних дітей.

Туга стала співзасновником Passionflix у 2017 році. Стрімінговий сервіс схожий на Netflix, але пропонує лише романтичні фільми.

"Попри те, що мелодрама є жанром №1 з продажу у світі, ми не змогли зацікавити наявнї телеканали чи студії цими історіями. Тому ми просто вирішили натомість створити власну потокову платформу", — розповіла Тоска. Її статки – 170 мільйонів доларів.

Кімбал зробив собі ім'я в кулінарному світі своїми підприємствами, які орієнтовані на продукти харчування, спрямованими на пошук розв'язання проблеми ожиріння в Америці.

Він також входить до ради директорів Tesla. Він був одним із перших інвесторів автовиробника, і його статки складає близько 700 мільйонів доларів, хоча ця сума мізерно мала в порівнянні з багатомільярдним статком його брата.

Тоска розповіла, що вони навчилися заробляти завдяки своїй матері, яка у 1979 році працювала на п'яти роботах, щоб утримувати своїх дітей, яким на той час було п'ять, сім та вісім років.

Тоска Маск зі своїми братами Фото: Maye Musk/Instagram

"Існує думка, що в дитинстві у нас було так багато грошей, але це неправда. Після того, як мої батьки розлучилися, ми з мамою та братами жили разом, і нам не вистачало фінансів", — розповіла Тоска, згадавши свого жорстокого батька.

"Хоч це були справді жахливі часи, я намагаюся не зосереджуватися на них, тому що це ні до чого не приведе. У мене була неймовірна мати, яка дбала про мене, і чудові брати", — сказала Тоска.

Тоска Маск з матір'ю та донькою Фото: Maye Musk/Instagram

Тим часом, Еррол заперечує заяви своєї колишньої дружини про домашнє насильство, називаючи їх "безглуздими, абсурдними та вигаданими".

Мей Маск зараз працює моделлю і навіть прикрасила обкладинку Sports Illustrated Swim у віці 74 років. Її статки оцінюються в 45 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше Мей Маск показала фото та відео з історичної зустрічі її сина та Бернара Арно, найбагатшої людини Європи.