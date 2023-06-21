Увага, набряки! 5 перевірених способів швидко прибрати набряки з обличчя

Набряк обличчя — неприємність, з якою в спеку стикаються дуже багато жінок. Хороша новина полягає в тому, що є кілька способів, здатні швидко вирішити цю проблему.

Набряк обличчя – не завжди косметична проблема, якщо лице набрякає постійно та цей процес супроводжується почервонінням та болем, слід негайно звернутися до лікаря і в жодному разі не займатися самодіяльністю. Проте, влітку набряки цілком зрозуміле явище. Через спеку, у венах та капілярах накопичується рідина, яка і провокує набряк. Як швидко позбутися набряків на обличчі нам розповіла косметологиня Аанна Круглик.

По-перше, не варто користуватися шкідливими порадами, як, наприклад, протирати обличчя кубиками льоду для зняття набряку. Краще так не робити, оскільки це різке зниження температури тіла, яке може призвести до пошкодження судин. Краще скористатися перевіреними та безпечними рекомендаціями косметологині.

Питний режим

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Як би це парадоксально не звучало, але набряки виникають саме через нестачу рідини в організмі, а не від її надлишку. Тому якщо ви страждаєте від набряків, рішення скоротити кількість рідини, тільки посилить проблему, тому що організм буде намагатись накопичити ще більше вологи, захищаючись від зневоднення.

"Важливо стежити за питним навантаженням, випивати не менше 8 склянок води на день. Таким чином організм не затримуватиме воду в шкірі й запобігатиме появі набряків", — каже Анна Круглик.

Активність

Малорухливий сидячий спосіб життя – проблема сучасних людей. Косметологиня говорить про те, що: "Регулярні фізичні вправи стимулюють кровообіг та лімфатичну систему, що сприяє зменшенню набряків". Тому для того, щоб позбутися або запобігти появі набряків на обличчі, важливо бути активними протягом дня. Це не обов'язково має бути тренування в залі – їзда на велосипеді, активна прогулянка з дітьми, плавання – також закриє вашу потребу в активності та запобігти багатьом проблемам зі здоров'ям

Масаж

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"Лімфодренажний масаж тіла та обличчя, також стимулює кровообіг та покращує відтік лімфи й надлишкової води зі шкіри, зменшуючи набряки. Такі масажі рекомендується робити 1 раз на тиждень" — каже Ганна Круглик. Такий масаж можна зробити у спеціаліста — косметолога.

Самомасаж

Фейс фітнес – це спеціальна гімнастика для обличчя, яка допомагає підтягнути шкіру, покращити кровообіг та регенерацію тканин й вивести зайву рідину

"Самомасаж обличчя в домашніх умовах 1-2 рази на день, під час очищення шкіри обличчя або після етапу очищення. Такий масаж також ефективно допомагає боротися із набряками. Масаж можна виконувати як руками, так і масажним ролером" — радить косметологиня.

Маски для обличчя

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Для того, щоб позбутися набряків, також можна скористатися спеціальними засобами, наприклад, маскою.

"Існують спеціальні протинабрякові маски для обличчя, наприклад чудова маска від швейцарського бренду Meder, Lipo-Oval. Ця маска забезпечує виражену протинабрякову дію, активний ліполітичний ефект, зволожує та заспокоює шкіру обличчя. Використовується 1 раз на тиждень. Не має жодних протипоказань" — зазначає Анна.

Нагадаємо, косметолог розповіла про те, як підтягнути обличчя у домашніх умовах.

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