Кевін Костнер розповів про розлучення своїм дітям по відеозв'язку

І актор неделікатно вклався в 10-хвилинний сеанс у Zoom.

Кевін Костнер розлучається зі своєю дружиною Крістін Баумгартнер після 18 років шлюбу. І зараз, коли руйнується один із найміцніших, як здавалося, міцних шлюбів Голлівуду, спливають неприємні подробиці. Виявилося, що зірка "Охоронця" повідомив своїм дітям про розлучення не особисто, а по відеозв'язку. Про це пише Page Six.

І Кевін Костнер був дуже лаконічним, він уклався в 10-хвилинний сеанс відеозв'язку по Zoom. Про це заявила його вже майже колишня дружина, Крістін Баумгартнер.

"Після 24-річних стосунків зі свого готельного номера в Лас-Вегасі Кевін сказав нашим трьом дітям, що ми розлучаємося, під час 10-хвилинного дзвінка в Zoom без моєї присутності", — заявила жінка, яка раніше працювала дизайнером.

"Мене все ще бентежить його мотивація зробити це за допомогою дуже короткого сеансу Zoom, тим паче що він планував повернутися додому через п'ять днів. Він міг прилетіти додому з Лас-Вегаса, щоб поговорити особисто", — резюмувала 49-річна Баумгартнер. За її словами, вона сказала своєму 69-річному чоловікові, що вони мають повідомити цю сумну новину разом, а не по відеозв'язку.

До весілля пара уклала шлюбний договір, згідно з яким Крістін повинна покинути шикарний сімейний будинок за 145 мільйонів доларів. Але вона відмовляється це робити.

Також вона вимагає майже 250 тисяч доларів на місяць на утримання їхніх спільних із Кевіном дітей. Кейдена Вайатта, 16 років, Хейса Логана, 14 років, і Грейс Ейвері, 13 років.

Кевін Костнер з родиною

Крістін Баумгартнер була помічена в офісі адвоката.

Вона стверджувала, що кошти, які їй згоден виділити Костнер, "менші за суму, необхідну для утримання дітей у їхньому звичному способі життя".

За запитом Баумгартнер фінансова інформація Костнера за 2022 рік була оприлюднена всупереч його бажанню. Чистий дохід зірки "Охоронця" після сплати податків торік, як повідомляється, становив 7 595 520 доларів.

Костнер раніше сказав судді, що хотів би зберегти свої банківські записи в таємниці з побоювання, що шахраї, грабіжники і "небажана і бентежна увага світових ЗМІ" завдадуть йому "непоправної шкоди".

Крістін Баумгартнер подала на розлучення після 18 років шлюбу і 24 років стосунків, пославшись на "непримиренні розбіжності".

Інсайдери розповідали, що Крістін втомилася від постійної відсутності Кевіна Костнера, який знімається в хітовому серіалі "Єллоустоун". Він обіцяв частіше бувати вдома, але, зрештою, почав ще один проєкт.

Костнер був, як повідомляється, "приголомшений", дізнавшись, що дружина хоче з ним розлучитися, оскільки він любить і Крістін, і дітей.