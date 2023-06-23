Хлоя Грейс Морец дебютувала з новою зачіскою (фото)

З новою стрижкою "боб" вона з'явилася на шоу TODAY у Нью-Йорку.

26-річна американська акторка Хлоя Грейс Морец дебютувала з новою зачіскою, коли прямувала до студії NBC у Рокфеллер-центрі в районі Мідтаун на Мангеттені. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Керрі", у якої 27,3 мільйона підписників у соціальних мережах, розповіла, що перукар Грегорі Рассел мав честь "підстригти" її локони до плечей.

Хлоя одягла шкіряні шорти JW Anderson "Padlock Strap Ruffled Leather Shorts" за 2390 доларів, блейзер "Cropped Ruffled Hem Jacket" за 850 доларів і блискучі шльопанці на низьких підборах, які вибрав стиліст Нелл Калонджі.

Хлоя Грейс Морец Фото: Getty Images

Блондинка з Атланти вчетверте з'явилася на ранковому телешоу NBC "TODAY", щоб просувати свою нову роль в анімаційній пригодницькій комедії Ніка Бруно і Троя Куейна "Німона", прем'єра якої відбудеться 30 червня на Netflix.

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