Принц Гаррі хоче взяти інтерв'ю у Трампа і Путіна про їхні дитячі травми

Втім, подкаст герцогів Сассекських на Spotify був закритий, тож йому навряд чи випаде такий шанс.

Як з'ясувалося, принц Гаррі сподівався взяти інтерв'ю у Володимира Путіна, Дональда Трампа і Марка Цукерберга про їхнє виховання і дитячі травми в подкасті Spotify. Він обговорив свої ідеї можливих шоу з кількома продюсерами і продюсерськими компаніями, розповівши їм, як він хотів поговорити з неоднозначними фігурами про їхнє дитинство і про те, як вони стали тими чоловіками, якими вони є сьогодні. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється також, що він хотів поговорити з Папою Франциском про релігію. Але ця ідея не знайшла підтримки. До того ж у Spotify засумнівалися, що вищезгадані особи погодяться на інтерв'ю. А якщо навіть і погодяться, то навряд чи Путін і Трамп із тих людей, які обговорюють із ким-небудь свої дитячі травми.

Минулого четверга подкаст герцогів Сассекських Archetypes було закрито. І їхню угоду вартістю у 20 мільйонів доларів скасовано. Меган Маркл встигла взяти кілька інтерв'ю, які розкритикували користувачі. Вона спілкувалася із зіркою тенісу Сереною Вільямс, поп-сенсацією Мерайєю Кері та коміком Тревором Ноа.

Гігант потокового мовлення і компанія з виробництва аудіо Сассексів Archewell Audio минулого четверга опублікували спільну заяву, в якій оголосили, що вони "взаємно погодилися розійтися і пишаються серією подкастів, яку зробили разом".

А тепер стали з'являтися подробиці про те, з ким би Гаррі та Меган хотіли записувати подкасти. А також скандальна новина про те, що Меган Маркл звинуватили в підробці інтерв'ю.

Виконавчий директор Spotify Білл Сіммонс навіть назвав пару "грьобаними аферистами".

Герцог Сассекський, який, як інсайдери заявили раніше цього місяця, припинить відверті інтерв'ю, що критикують королівську сім'ю, оскільки йому і Меган "нема чого сказати", також планував шоу, присвячене батьківству.

За повідомленнями The Wall Street Journal, Гаррі та Меган підписали контракт на 20 мільйонів доларів зі Spotify наприкінці 2020 року, але інсайдери, близькі до аудіогіганта, стверджують, що королівське подружжя не виконало контрольний показник продуктивності, необхідний для отримання повної виплати.

Але Меган не відмовилася від ідеї записувати подкасти, тож тепер вона хоче знайти новий "дім" для свого проєкту.

Утім, Меган і Гаррі не бідують. Мемуари принца "Запасний" були частиною книжкової угоди на 20 мільйонів доларів з Penguin Books.

Пара також об'єдналася з Netflix для створення документального серіалу під назвою "Гаррі та Меган".

Раніше інсайдери заявили, що принц Гаррі та Меган Маркл хочуть змінити прізвище. Зараз вона Віндзор, але вони хочуть взяти прізвище принцеси Діани — Спенсер.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!