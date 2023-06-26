26 червня 2023 року: святої Акилини — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна скаржитися і виходити з дому після заходу сонця.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Акилини. Вона жила вона в III столітті, була родом із благочестивої сім'ї. З раннього віку дівчина була привчена до віри та проповідувала її, за що була піддана тортурам, але всі рани Акилини Бог одразу ж зцілював. За це язичники відрубали їй голову.

Що не можна робити 26 червня:

скаржитися;

виходити з дому після заходу сонця;

знімати павутину в будинку.

Народні прикмети та повір'я:

собаки катаються по траві — до негоди;

мошкара літає — скоро погода покращиться;

побачити павука-хрестовика — до посухи;

зранку відчутно запах квітів і трави — до дощу.

День ангела святкують:

Іван, Яків, Акулина, Анна, Антоніна.

Народилися в цей день:

1993 рік — Аріана Гранде, американська співачка, акторка та авторка пісень, одна з найпопулярніших і найвпливовіших музичних виконавиць сучасності.

Також цього дня:

1886 рік — французький хімік Анрі Муассан уперше отримує чистий фтор;

1906 рік — стартують перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції;

1919 рік — виходить перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз";

1945 рік — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписують Статут Організації Об'єднаних Націй;

2006 рік — у Кельні проходить матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія, в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемагає збірна України.