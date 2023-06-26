Календар краси на липень 2023 року: коли краще робити різні процедури

Процедури, пов'язані із зовнішністю, важливо робити в сприятливі для цього дні, щоб результат і тривалість ефекту порадували.

Місячний календар процедур краси на липень 2023 року:

Стрижки та фарбування волосся: 3, 12, 15, 18-22, 31 липня

Манікюр і педикюр: 12, 18, 19, 22 і 31 липня

Схуднення: 1-2, 18-31 липня

Видалення пігментних плям, бородавок: 12, 18, 19, 22 і 31 липня

Епіляція й депіляція: 3-10, 15, 16, 24, 29 липня

Масаж і процедури від целюліту: 4, 5, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 31 липня

Хірургічні операції: 1, 2, 19-31 липня

Видалення зубів: 5-16 липня

Лікування зубів: 1, 2, 19-31 липня

Також астрологи підкреслюють, що в період молодого Місяця (17 липня) важливо подбати про своє харчування та розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном, приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (3 липня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся та не переїдайте цього дня.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl