Іванка Трамп показала фігуру в купальнику під час відпочинку на шикарній яхті

Дочка колишнього президента США чудово проводить час разом зі своїм чоловіком і діджеєм Девідом Геттою.

Поки у США триває скандал із Дональдом Трампом, якому висунули кримінальні звинувачення за 37 пунктами, включно з несанкціонованим зберіганням секретних документів і змовою з метою перешкоджання правосуддю, його донька Іванка Трамп вирушила у відпустку до Іспанії. Про це пише Daily Mail.

41-річна Іванка Трамп, яка раніше заявила, що більше не допомагатиме батькові під час виборів президента, зараз проводить час на яхті в Іспанії.

Папараці встигли зробити кілька знімків Іванки в стильному синьому купальнику з високою талією, поки вона розмовляла на палубі яхти зі своїм чоловіком, Джаредом Кушнером.

Яхта зараз стоїть на якорі в Ес-Кало, Форментера, Іспанія, і разом з Іванкою і Джаредом з ними на борту був відомий діджей Девід Гетта.

Іванка Трамп і Девід Гетта

Поїздка до іспанського узбережжя відбулася всього за кілька днів після того, як Іванка опублікувала світлини, на яких вона займається серфінгом у Коста-Риці під час літнього сонцестояння.

Іванка Трамп

Раніше вона продемонструвала ідеальний літній образ, коли у в'язаній білій сукні вирушила на обід до приморського села разом із чоловіком і друзями.

Іванка Трамп і Джаред Кушнер

Неясно, де були троє дітей Іванки та Джареда, 12-річна Арабелла, 10-річний Джозеф і 7-річний Тео, поки батьки каталися на яхті.

Джаред та Іванка вже кілька тижнів подорожують по всьому світу, насолоджуючись відпочинком у Греції. Потім вони відвідали весілля наслідного принца Хусейна в Йорданії і тепер вирушили до Іспанії.

Іванка Трамп і Джаред Кушнер у Йорданії

Пара почала свою подорож в Афінах, де Іванка позувала для фотографій на тлі Акрополя, а потім попрямувала до храму Аполлона в Дельфах.

Колишня радниця президента Трампа та її чоловік також відвідали Гідру, популярний острів недалеко від узбережжя материкової Греції.

Іванка поділилася більш ніж дюжиною фотографій з поїздки, зокрема довгими підписами про місця, які вони відвідали, і про те, що вони для неї означають.

Іванка Трамп і Джаред Кушнер у Греції

"Під час пандемії я перечитала "Одіссею" і знову закохалася в епічну поему Гомера. Прогулянка стопами Одіссея в останні кілька днів була незвичайним досвідом — стародавні руїни і міфічні пейзажі оживали перед моїми очима, коли я досліджувала цю захоплюючу дух країну", — написала вона у своєму останньому пості.

Пара насолоджується життям, як пересічні туристи, оскільки в листопаді минулого року й Іванка, і Джаред оголосили, що не братимуть участі в передвиборчій кампанії її батька, Дональда Трампа, і хочуть триматися якомога далі від політики.

У своїй заяві вона сказала: "Цього разу я вважаю за краще приділяти пріоритетну увагу своїм маленьким дітям і особистому життю. І хоча я завжди буду любити і підтримувати свого батька, в майбутньому я буду робити це поза політичною ареною".

Іванка також ніяк не прокоментувала той факт, що її батькові може загрожувати термін у 400 років. А Меланія Трамп уперше за довгий час з'явилася на публіці. Раніше колишня перша леді США проводила час у флоридському маєтку Мар-а-Лаго.