Тейлор Свіфт відмовилася приходити на подкаст до Меган Маркл

Герцогиня Сассекська, намагаючись врятувати свій проєкт, особисто просила співачку прийти до неї на ефір і навіть надіслала написане від руки запрошення.

Зараз, коли контракт Меган Маркл і принца Гаррі зі Spotify розірвано, починають спливати нові подробиці про те, як Меган намагалася запустити успішний подкаст "Архетипи". Вийшов тільки один сезон, під час якого вона встигла поговорити, крім інших, зі своєю подругою Сереною Вільямс. І, як з'ясувалося, дружина принца Гаррі намагалася "заманити" до себе на ефір суперзірку Тейлор Свіфт. Про це пише Wall Street Journal.

Але співачка відхилила запрошення з'явитися в подкасті Меган Маркл, незважаючи на те, що отримала "особистий лист" від герцогині.

Лист Меган написала власноруч, хоча зазвичай листи за неї пишуть помічники. Але Свіфт відповіла через свого представника, відмовившись від участі в її подкасті Archetypes.

Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

Відтоді як 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл залишили свої королівські обов'язки й полетіли в Каліфорнію, щоб жити у своєму новому особняку з дев'ятьма спальнями вартістю 14 мільйонів доларів, пара створила складну мережу "розважальних" компаній, які допомагають просувати "їхню правду".

Після відмови Spotify від подкасту Archetypes і угоди на суму 20 мільйонів доларів, Netflix заявив, що навряд чи продовжить угоду з герцогами Сассекськими після закінчення терміну її дії 2025 року.

Трейлер подкасту "Архетипи" Меган Маркл

Однак було підтверджено, що пара наразі створює шоу, натхненне "Великими надіями", для Netflix під назвою "Погані манери".

Описаний як приквел до класики Чарльза Дікенса, серіал переказує історію самотньої міс Гевершем, яка живе в патріархальному суспільстві.

Документальний фільм про ігри Invictus, виробництво якого було погоджено незабаром після того, як пара підписала контракт на 80 мільйонів фунтів стерлінгів із Netflix 2020 року, також усе ще перебуває в розробленні.

Програма Heart of Invictus стежитиме за підготовкою спортсменів по всьому світу до Ігор у Гаазі, які мали відбутися 2020 року, але були відкладені до 2021 року через пандемію.

Це одна з небагатьох ідей пари, яку потоковий гігант не відкинув.

Аналіз Wall Street Journal показав, що Гаррі та Меган запропонували шоу, які були занадто схожі на наявні популярні програми Netflix, як-от "Емілі в Парижі", але "про чоловіка", і шоу про персонажів ЛГБТК, подібні до тих, що були в Heartstopper.

Іншою пропозицією був документальний фільм про дезінформацію, який також був відкинутий потоковим гігантом.

Агентство талантів, яке нещодавно підписало контракт з Меган, WME, заявило: "Команда Archetypes, як і раніше, пишається подкастом, який вони створили в Spotify".

Поки незрозуміло, чим займуться Гаррі та Меган. Експерти зі зв'язків з громадськістю припускають, що герцогиня може знову приєднатися до соціальних мереж, перезапустити свій блог про стиль життя The Tig або повернутися до акторської майстерності, але після ребрендингу, який потрібен подружжю.

Одним з етапів ребрендингу може стати зміна прізвища. Нагадаємо, раніше королівський експерт заявив, що принц Гаррі та Меган Маркл можуть змінити прізвище з Віндзор на Спенсер, прізвище принцеси Діани.

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