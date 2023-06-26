Шерон Стоун вийшла на червону доріжку в розкішній сукні за 42 тисячі гривень

Для церемонії вручення нагород у галузі журналістики зірка обрала ефектний образ total black.

65-річна американська акторка Шерон Стоун продемонструвала свою підтримку місцевої журналістики, взявши участь у 65-й щорічній премії журналістів Південної Каліфорнії. Церемонія відбулася в готелі Biltmore у центрі Лос-Анджелеса. Про це пише Daily Mail.

Акторка вийшла на червону доріжку заходу в піднесеному настрої. Її також помітили, коли вона позувала з ведучою новин Spectrum News 1 Жизель Фернандес, яку на гала-концерті було нагороджено премією президента Лос-Анджелеського прес-клубу.

Зірка "Основного інстинкту" мала розкішний вигляд у довгій чорній сукні-пальто нижче колін від Carolina Herrera за 42 тисячі гривень. Вона доповнила образ чорними гостроносими туфлями-човниками та брошкою у вигляді бабки з діамантами, яка була приколота до її вбрання. Браслет і сережки з діамантами завершили ансамбль Стоун.

Шерон Стоун Фото: Getty Images

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Нагадаємо, Шерон Стоун провела благодійний вечір Art House 2023, який пройшов у The Bowery в Нью-Йорку. За словами публіки, знаменита актриса на сцені розповіла страшну історію про одного зі своїх синів.

Також Фокус писав, що Шерон Стоун заявила, що позбулася опіки над сином через сексуальні сцени в "Основному інстинкті".