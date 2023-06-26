Як зменшити об'єм стегон за тиждень: 7 ефективних вправ

Дізнайтеся, як швидко позбутися зайвого жиру на стегнах за допомогою простих вправ.

Щоб привести стегна в тонус, потрібно виконувати високоінтенсивні вправи, спрямовані на певні ділянки. Такі тренування, як присідання, випади і жим ногами, у поєднанні з правильним харчуванням і зміною способу життя допоможуть вам досягти довгострокових результатів у корекції фігури. Про це пише Stylecraze.

Скручування

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Це одна з найкращих вправ для схуднення стегон, з її допомогою можна позбутися жиру в нижній частині тіла.

Ляжте на підлогу, на спину

Покладіть руки з боків, долонями вниз і розслабтеся.

Підніміть обидві ноги під кутом 30 градусів, при цьому відриваючи лопатки від підлоги.

Затримайтеся приблизно на п'ять секунд. Повільно опустіть ноги на підлогу.

Повторіть 10 разів

Розтяжка

Ця вправа на розтяжку забезпечить правильний кровообіг.

Сядьте прямо, ноги з'єднані та витягнуті.

Повільно розведіть ноги, наскільки зможете.

На вдиху, нахиліться вправо, щоб торкнутися обома руками пальців правої ноги.

Спробуйте торкнутися колін головою. Розслабтеся і затримайтеся на 5 секунд.

Видихніть, повільно підніміть голову і розведіть руки.

Виконайте аналогічну вправу на ліву сторону.

Повторіть 10 разів.

Велосипед

Це ефективний спосіб зменшити жир на стегнах і швидко зробити їх стрункішими. Зробіть 5 разів на кожну сторону по 1 хвилині. Вправа велосипед також піклується про ваші тазові та колінні суглоби.

Ляжте на спину обличчям до стелі.

Зігніть ноги в колінах під кутом 90 градусів.

Почніть рухати ногами, імітуючи їзду на велосипеді

Повторюйте рух протягом 1 хвилини, потім повільно опустіть ноги і розслабтеся.

Знову зігніть ноги в колінах і почніть імітувати їзду на велосипеді в протилежному напрямку, також протягом 1 хвилини.

Повторіть сет 5 разів.

Випади

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Випади — ідеальне тренування для внутрішньої поверхні стегон. Роблячи цю вправу по 10 разів щодня, ви зможете позбутися жиру на стегнах за тиждень. Ця вправа корисна і для сідничних м'язів, тому допоможе прибрати кілька зайвих см із сідниць.

Встаньте прямо, розставивши ноги приблизно на 3 см.

Візьміть у кожну руку невелику гантель (можна замінити на пляшки з водою)

На вдиху зробіть крок робочою ногою, плавно переносячи на неї вагу тіла.

Вставивши ногу вперед, спирайтеся на стопу, зігніть коліно під прямим кутом

Повторіть вправу з лівою ногою.

Повторіть сет 10 разів.

Ножиці

Ця вправа допоможе розробити м'язи стегон і сідниць, і приведе їх у тонус, що допоможе зменшити розмір стегон.

Ляжте на килимок, покладіть руки за голову

Повільно підніміть ноги і тримайте обидві ноги прямо.

Відірвіть лопатки від підлоги, напружте прес, розсуньте ноги по вертикалі, з'єднайте і знову розсуньте.

Повторіть вправу 15 разів із кожною ногою.

Столик

Ця вправа допоможе вам позбутися жиру на зовнішній та внутрішній поверхні стегон.

Ляжте на спину обличчям до стелі.

Підніміть тіло, підтримуючи вагу тіла кінцівками, створюючи форму "столу".

Підніміть праву ногу. Одночасно підніміть ліву руку і, утримуючи тіло на вазі, торкніться пальців правої ноги.

Повторіть те ж саме для лівої ноги.

Повторіть вправу 20 разів

Фото: maskne

Кардіотренування можуть бути дуже ефективними для схуднення стегон і тонусу м'язів. До них належать тренування на кардіотренажерах, таких, як велотренажер, бігова доріжка або еліптичний тренажер. Пів години кардіо п'ять разів на тиждень допомагають схуднути в нижній частині тіла й підтримувати здорову вагу тіла.

Аеробні вправи допомагають спалювати жир на внутрішній поверхні стегон та інших частинах тіла. Деякі вправи, такі як підйом по сходах, швидка ходьба, біг підтюпцем, біг і танці, збільшують частоту серцевих скорочень та тренують м'язи стегон. Тому постарайтеся займатися аеробікою не менше 45 хвилин на день п'ять днів на тиждень.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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