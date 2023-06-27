Чому Кейт Міддлтон часто носить схоже вбрання, — експерт

Принцеса Уельська вже давно відома тим, що перекроює свої стильні вбрання.

Модний експерт розкрив справжню причину, через яку принцеса Уельська носить майже однакове вбрання на королівських заходах. Про це пише Daily Mail.

41-річна Кейт Міддлтон любить повторювати певні зачіски та образи. Минулого тижня матір трьох дітей помітили в сукні з принтом у горошок від Alessandra Rich на честь дня Ордена Підв'язки, яка майже ідентична до її ансамблю на Royal Ascot 2022 року від тієї ж дизайнерки.

Кейт Міддлтон і Софі, герцогиня Единбурзька Фото: Getty Images Кейт Міддлтон на Royal Ascot 2022 Фото: Getty Images

Також Кейт часто повторюється, коли справа доходить до одного з її улюблених предметів гардероба — блейзерів. Принцеса є прихильницею невимушених силуетів у чорних, білих і червоних кольорах.

Відвідуючи коледж у Дербі в лютому, вона одягла кремовий піджак за 3285 гривень від Zara. А минулого літа вона одягла дуже схожий блейзер за 2375 гривень з роздрібного магазину.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Експертка зі стилю Ліза Телбот сказала, що "індивідуальний стиль" принцеси перетворився на фірмову естетику, яка часто підкреслює її спортивну фігуру.

"Її зовнішній вигляд, хоча і змінився за ці роки, здебільшого залишився таким же, як силуети, які вона вибирала, — сказала Ліза. — [Кейт] явно воліє залишатися більш структурованою і доповнювати форму свого тіла. У всіх нас є індивідуальний стиль, до якого ми природним шляхом тяжіємо, це проявляється в наших стилях, формах, кольорах і брендах, які ми вибираємо. Це те, що змушує нас почуватися впевнено, тому ми повторюємо їх на регулярній основі".

Експертка каже, що принцеса Уельська подбала про те, щоб її вбрання викликало почуття елегантності.

"Кейт — особистість із класичним стилем, і ми бачимо її в більш традиційних стилях і принтах, — пояснила Ліза. — Це її фірмовий стиль, який вона створила. Ми також можемо бачити, що її стиль також є її особистим брендом".

Кейт Міддлтон, 2019 Фото: Getty Images Кейт Міддлтон, 2022 Фото: Getty Images

Нагадаємо, хто відповідає за образи найстильніших жінок королівської сім'ї.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон скопіювала стиль принцеси Діани, одягнувши сукню в горошок і екстравагантний капелюшок.