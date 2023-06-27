27 червня 2023 року: пророка Єлисея — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна злословити, сваритися і пити алкогольні напої.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Єлисея з гори Кармел (Ізраїль), який був спадкоємцем пророка Іллі. Єлисей здійснював чудеса — наприклад, колись в Єрихоні люди скаржилися, що в джерелі зіпсувалася вода, і Єлисей її оновив. Пророк дожив до глибокої старості і навіть після смерті його мощі продовжували творити чудеса.

Що не можна робити 27 червня:

злословити, сваритися;

пити алкогольні напої;

позичати гроші.

Народні прикмети та повір'я:

багато мошок і комарів — вродять гриби та ягоди;

іржуть коні — до гарного врожаю вівса;

півень голосно співає в незвичайний час — нехороша прикмета.

День ангела святкують:

Олександр, Георгій, Єлисей, Мефодій, Павло, Мстислав, Микола, Володимир, Єгор, Осип.

Народилися в цей день:

1975 рік — Тобі Магуайр, американський актор, найбільш відомий своєю роллю Пітера Паркера в трилогії фільмів "Людина-павук" (2002-2007 рр.);

1991 рік — Денис Прокопенко, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Також цього дня:

1663 рік — у Ніжині відбувається козацька рада (Чорна рада), на якій гетьманом Лівобережної України обирають Івана Брюховецького;

1929 рік — уперше було продемонстровано систему передавання повнокольорового телезображення;

1931 рік — у США винахідник Ігор Сікорський отримує патент на винахід першого вертольота;

1964 рік — у Вашингтоні відкривають пам'ятник Тарасу Шевченку.