Не просто відмова: як Тейлор Свіфт вказала Меган Маркл на її місце, не прийшовши до неї на інтерв'ю

Співачка не стала відповідати Меган Маркл особисто. Це зробив представник артистки, що ще більше принизило герцогиню Сассекську.

Відмова суперзірки світового шоу-бізнесу Тейлор Свіфт узяти участь у підкасті Меган Маркл "Архетипи", незважаючи на власноруч написане герцогинею Сассекською запрошення, може мати для дружини принца Гаррі дуже неприємні наслідки, а вже зараз є вказівкою її реального місця в суспільстві, вважає оглядач Daily Mail Ден Вуттон.

Автор упевнений, що "зірки хочуть близькості зі справжніми членами королівської сім'ї, а не зі злими Сассексами".

Відсутність відповіді в письмовому вигляді від співачки, яка користується величезною популярністю в усьому світі, "може стати гіркою пігулкою з серйозними наслідками для репутації — досить запитати її знаменитих колишніх хлопців Джона Маєра, Джо Джонаса і Гаррі Стайлса", — підкреслює публіцист.

"Відмова виходила від представника, ніби Тейлор відмовлялася від ще одного інтерв'ю одному з незліченних телешоу, підкастів або бульварних газет, які регулярно роблять ставки. Оскільки угода Spotify на 20 мільйонів доларів з Гаррі та Меган добігла кінця минулого тижня, ми дізналися, наскільки погано пара була підготовлена для реальної роботи, яка вимагала наполегливої праці, уяви та міцних робочих стосунків. Але також стало очевидним, що маленька чорна книга контактів пари, котра, як вони були переконані, допоможе їм у момент фінансової потреби, набагато тонша, ніж вони коли-небудь хотіли вірити", — резюмує Вуттон.

Він акцентує увагу на тому, що американські знаменитості любили Гаррі та Меган, коли вони були членами британської королівської сім'ї.

Тейлор Свіфт воліє спілкуватися з авторитетними членами королівської сім'ї Фото: Getty Images

"Як запеклі і збочені метальники гранат, що виконують місію камікадзе з повалення монархії, навіть якщо дуже шановні покійні королева і принц Філіп були близькі до смерті, вони важать не так вже й багато. Публічний зв'язок із Гаррі та Меган у робочому проєкті не вартий потенційної шкоди для бренду будь-якої сумлінної зірки, особливо такої, як Свіфт, котра витратила роки на налагодження робочих стосунків із принцом Вільямом, який представляє майбутнє королівської сім'ї. Не кажучи вже про колишніх союзників, таких як Обама, які все ще володіють справжнім політичним впливом у ліберальних колах США, Меган, яка все ще має непохитну впевненість у тому, що одного разу вона сама може опинитися в Овальному кабінеті", — категоричний Ден.

Оглядач не відкидає, що після подібного демаршу Свіфт щодо Сассексів Netflix "тепер відчайдушно намагається слідувати за Spotify і розірвати їхню офіційну угоду на 100 мільйонів доларів, коли вона спливе у 2025 році".

"Високопоставлене голлівудське джерело сказало мені: "Netflix теж хоче піти. Вони заздрять тому, що вихід зі Spotify міг відбутися так швидко. Контракт із Гаррі та Меган не виконаний, це був кошмар, щоб пройти від початку до кінця"", — ділиться він.

Вуттон зазначає: головна проблема Меган і Гаррі в тому, що вони не вкладали достатньо зусиль і часу в проєкти, на які підписалися:

"Такий безжалісний кінець прагнення пари заснувати імперію розваг може здатися диким, але винні вони тільки самі. У перших переговорах між обома компаніями і Сассексами керівники були переконані, що у них у руках – британські відповіді Кардаш'ян, хоча і з більш лівою політичною мотивацією, що цілком влаштовувало їхніх нових роботодавців. Пара була готова забруднити руки, поставити себе в центр різних проєктів і регулярно з'являтися на екрані. Але Netflix і Spotify виявилися марними. Реальність така, що навіть зараз, будучи величезними зірками, Кардаш'ян працюють до біса старанно. Вони приєдналися до свого нового великого контракту з Діснеєм і розуміють, що потрібно в плані доступу до їхніх життів в обмін на таку монументальну угоду. На противагу цьому Spotify і Netflix отримали неохайного Гаррі і важку Мег: майстри великих ідей і ще більших обіцянок, які майже напевно ніколи не здійсняться".

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі заявив про бажання взяти інтерв'ю у Трампа і Путіна.