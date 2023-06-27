Тренування в басейні. 8 вправ для схуднення, які зможе виконати кожен

Використовуйте відпочинок у басейні для того, щоб провести легке силове тренування на все тіло.

Вода чинить опір, як під час силових тренувань, але при цьому знижує навантаження на суглоби, підтримуючи вагу вашого тіла. Це робить вправи в басейні малотравматичними і є прекрасною альтернативою для людей, які відновлюються після травм або страждають від болю в суглобах. Про це пише Today.

Незалежно від того, шукаєте ви вправи з малим ударним навантаженням чи просто хочете потренуватися, насолоджуючись сонячною літньою погодою, ці вправи — чудовий спосіб підвищити частоту серцевих скорочень та привести в тонус усе тіло.

У чому користь занять у басейні?

Фото: maskne

Тренування в басейні — це ефективний малотравматичний спосіб зайнятися силовими та кардіовправами. Оскільки вода в басейні створює опір, ви можете виконувати силові вправи без обтяжень та спеціального обладнання.

Крім того, плавучість води дає змогу вам почуватися легше й чинить менший тиск на суглоби. Ось чому тренування в басейні — чудовий спосіб для людей з артритом або суглобовою недостатністю. Також такі тренування ідеально підходять для відновлення після травми або боротьби з надмірною вагою.

Для оптимальної тренувальної програми намагайтесь виконати кожну вправу не менше 10 разів та повторити коло 3 рази.

Прогулянка в басейні

Встаньте в мілкій частині басейну, обличчям до протилежного боку й почніть рух уперед. Поверніться та йдіть назад у вихідне положення. Робіть махи руками, імітуючи прискорену ходьбу по дорозі.

Коли ви робите махи руками під водою, ви також тренуєте плечі та м'язи рук. А коли ваші руки знаходяться над водою (якщо вода тільки по пояс, а не по груди), це менше тренує руки.

Пробіжка

Фото: Pexels

Почніть з одного кінця неглибокого боку басейну. Замість того, щоб крокувати, як під час ходьби в басейні, спробуйте бігти й набирати трохи повітря (води!) під кожен крок.

Удари колінами

Упріться руками і спиною в бортик басейну. Потім уявіть, що ви їдете на велосипеді, підтягнувши одне коліно до поверхні води, а потім натиснувши на нього і повернувшись у воду. Продовжуйте чергувати ноги, спочатку піднімаючи коліно вгору і всередину, а потім випрямляючи ногу. Це кардіовправа, яка підвищить частоту серцевих скорочень, але вона одночасно є і силовим тренуванням для нижньої частини тіла.

Жабка

Стоячи обличчям до стіни, покладіть голову на руки, тримайтеся за край стіни чи поручень. Підтягніть ноги, зігнувши коліна в сторони (у положення жабки). Потім відштовхніть їх прямо по діагоналі в кожен бік і поверніть назад до центру для удару жабою. Повторіть 10-12 разів.

Згинання рук на біцепс

Утримуючи руки з боків, розкрийте долоні та стисніть пальці разом. Потім зігніть лікті і зігніть передпліччя так, щоб долоні притиснулися до плечей. Поверніть руки вниз і повторіть. Робіть це у воді по груди для більшого опору.

Розширення трицепса

Фото: maskne

Встаньте прямо й притисніть обидва лікті до боків. Зігніть руки в ліктях під кутом 90 градусів так, щоб руки були перед собою, а передпліччя були паралельні дну басейну. Підніміть руки вгору і назад через воду, щоб випрямити руки за собою, напружуючи трицепс. Поверніться до зігнутих ліктів та повторіть.

Жим від грудей

Встаньте прямо та витягніть руки прямо з боків під водою. Розкрийте долоні та стисніть пальці разом. Потім, тримаючи руки прямими, з'єднайте пальці перед собою, ніби ви обіймаєте руками дерево. Як бонус переверніть долоні так, щоб вони були повернуті у зворотне положення, коли повернете їх у сторони. Повторіть 10 разів.

Віджимання біля басейну

Встаньте, поставивши ноги за кілька футів від стінки басейну, а руки на краю басейну на ширині плечей. Зігніть лікті в сторони, опускаючись у стійку для віджимання. Випряміть руки, щоб повернутися у вихідне положення. Повторіть 12 разів.

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