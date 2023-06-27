"Вигода з моменту": Netflix вирішили показати "Титанік" і зіткнулися зі шквалом критики

У Netflix запевняють, що угоду про включення фільму "Титанік" до бібліотеки сервісу було укладено задовго до трагедії із субмариною.

Стримінговий сервіс Netflix опинився в центрі скандалу після того, як стало відомо про плани потокового гіганта з 1 липня включити до своєї бібліотеки культову картину Джеймса Кемерона "Титанік", пише Variety. Багато користувачів сприйняли такі плани як спробу ресурсу заробити побільше грошей на тлі катастрофи із субмариною "Титан", п'ять пасажирів якої загинули під час спуску до уламків лайнера на дні Атлантичного океану.

"Netflix переступає межі пристойності цього разу", "Люди загинули внаслідок трагічної аварії на території "Титаніка", і тепер отримувати вигоду з моменту, щоб привернути увагу глядачів, більш ніж неприємно", "Ні, це безумство, вони справді намагаються заробити на смерті 5 осіб", "Це бізнес", — пишуть у Twitter.

Зі свого боку представники Netflix намагаються виправдатися, заявляючи, що час появи "Титаніка" на платформі — це збіг, оскільки ліцензійні угоди стримера було залагоджено задовго до цього.

Підводний апарат OceanGate "Титан" був спроектований так, щоб доставити п'ятьох людей на глибину 4000 метрів. Багаті туристи хотіли подивитися на уламки "Титаніка", заплативши за занурення по 250 тисяч доларів. Серед загиблих унаслідок трагедії — британський бізнесмен Хеміш Гардінг, британо-пакистанський мільярдер Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулейман, колишній водолаз ВМС Франції Поль-Анрі Наржеоле і генеральний директор OceanGate Стоктон Раш.

На трагедію, що шокувала світ, відреагував режисер "Титаніка"

"Люди у спільноті були дуже стурбовані цією субмариною. Низка провідних гравців у співтоваристві інженерів із глибокого занурення навіть написали листи до компанії, заявивши, що те, що вони роблять, надто небезпечне для перевезення пасажирів, і що воно повинно бути сертифіковане… Я вражений схожістю з самою катастрофою "Титаніка", коли капітана неодноразово попереджали про крижину попереду його корабля, проте він на повній швидкості врізався в крижане поле безмісячної ночі, і багато людей загинули. У нас це дуже схожа трагедія, коли попередження залишилися поза увагою. Проходити в одному і тому ж місці з усім дайвінгом, який відбувається по всьому світу, я думаю, це просто приголомшливо. Це дійсно досить сюрреалістично", — заявив Джеймс Кемерон ABC News.

Наразі слідчі зі США, Канади, Франції та Великої Британії тісно співпрацюють у розслідуванні аварії 18 червня, яка сталася в "суворому і важкодоступному регіоні" Північної Атлантики, заявив контр-адмірал Берегової охорони США. Джон Могер із Першого округу берегової охорони.

OceanGate Expeditions, компанія, яка володіла і керувала батискафом, базується в США, але субмарина була зареєстрована на Багамах. Судно виявилося не класифікованим групою морської промисловості, що встановлює стандарти в таких питаннях, як конструкція корпусу. Тимчасом, корабель-база Titan, "Полярний принц", був із Канади.

"Титан" занурився у воду 18 червня о 8 годині ранку. Того ж дня було повідомлено, що він затримався приблизно за 435 миль на південь від Сент-Джонса. Рятувальники кинули в район кораблі, літаки та іншу техніку. Будь-яка надія на те, що екіпаж знайдуть живим, була стерта рано вранці 22 травня, коли Берегова охорона оголосила, що поруч із "Титаніком" було виявлено уламки.

Повертаючись до Netflix, додамо, що "Титанік" буде доступний тільки на ринках Netflix у США та Канаді з 1 липня.

Раніше Фокус писав, що на 95-році життя помер зірка "Титаніка" Лью Палмер.