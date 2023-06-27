Улюблений горошок: Кейт Міддлтон вийшла у світ у сукні, яку вже одягала раніше

Чарівну сукню від Алессандри Річ принцеса Уельська раніше одягала на Вімблдон, надихаючись образом принцеси Діани.

41-річна Кейт Міддлтон сьогодні відкрила центр для жінок Hope Street в Саутгемптоні. І для цієї події вона вибрала одну з наймиліших суконь зі свого величезного гардероба. Примітно, але сукню в горошок принцеса Уельська вже одягала раніше. Про це пише Daily Mail.

Сукню від її улюбленого бренду Alessandra Rich за 1335 фунтів стерлінгів Кейт Міддлтон одягала на фінал Вімблдонського чоловічого одиночного розряду минулого року. Її вирізняє химерний виріз з V-подібним вирізом і золоте оздоблення на ґудзиках.

Кейт Міддлтон у 2023 році Фото: Getty Images

Тоді модні експерти відзначали, що Кейт явно наслідувала стиль своєї покійної свекрухи, принцеси Діани, яка теж любила горошок і сукні з баскою.

Але дизайнерка італійського походження, Алессандра Річ раніше говорила, що створює своє вбрання, надихаючись "ввічливими бунтарями" історії, такими як принцеса Діана, яка стала іконою стилю. Тож припущення експертів виявилися не безпідставними. Кейт Міддлтон дуже любить її вбрання. Вона носила моделі Річ на поминальній службі принца Філіпа і під час королівського туру Багамами.

Свій образ для Саутгемптона Кейт доповнила чорно-білими туфельками від Річ, білою сумочкою Amberley від Mulberry і простими перловими сережками.

Візит Кейт у Саутгемптон став сюрпризом для її шанувальників. Але принцеса Уельська просто підтримала подругу.

Благодійний центр для жінок, які опинилися в складній ситуації, відкрила організація One Small Thing, яка надає громадські центри для жінок у системі правосуддя. Її засновниця, леді Едвіна Гросвенор, близька подруга Кейт Міддлтон.

Також леді Едвіна одружена з хрещеним батьком принца Джорджа, герцогом Вестмінстерським.

Кейт Міддлтон на Вімблдоні минулого року Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше модний експерт пояснив, чому принцеса Уельська носить майже однакове вбрання на королівських заходах. Ліза Телбот пояснила, що принцеса Уельська потурбувалася про те, щоб її вбрання викликало почуття елегантності.

"Кейт — особистість із класичним стилем, і ми бачимо її в більш традиційних стилях і принтах. Це її фірмовий стиль", — зазначила Ліза.

Кейт, як відомо, віддає перевагу сукням завдовжки нижче коліна, тому що їй часто доводиться присідати і нахилятися навіть під час офіційних візитів, а довгий поділ явно не підніметься від вітру, показавши більше, ніж потрібно.

Також вона дуже любить піджаки, блейзери і штанні костюми, але оригінального фасону з цікавими деталями, які пом'якшують строгий діловий образ.

А на знаменитих перегонах в Аскоті Кейт Міддлтон ризикнула і вибрала сукню яскраво-червоного кольору, як завжди робила королева Єлизавета, бажаючи виділитися з натовпу. Раніше принцеса Уельська обирала вбрання більш стриманих відтінків.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!