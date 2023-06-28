Помер Ніколас Костер, зірка серіалу "Санта-Барбара", який зіграв Лайонела Локріджа

Ніколасу було 89 років і за свою кар'єру він виконав понад сто ролей на телебаченні та в кіно. А 10 років тому він одружився з фанаткою з Росії.

У 89 років помер актор Ніколас Костер, найбільш відомий за роллю Лайонела Локріджа в культовому серіалі "Санта-Барбара". Про смерть актора повідомила його дочка, пише CNN

"З великим сумом я публікую це на сторінці книги мого батька. Ніколас Костер помер сьогодні ввечері в лікарні у Флориді. Будь ласка, пам'ятайте його як великого художника", — написала Діннін Костер.

У заяві для преси агент Костера Крістал Ейєрс повідомила, що він помер від ускладнень унаслідок тривалої боротьби з раком.

Костер був актором-ветераном. За свою довгу кар'єру, яка стартувала ще 1955 року, він виконав сотні ролей у кіно і на телебаченні. Найчастіше він з'являвся в так званих мильних операх.

Костер був найвідомішим за своєю роллю Роберта Делані в телесеріалі NBC "Сомерсет", приєднавшись до акторського складу 1970 року і продовжуючи зображати Делані в "Іншому світі" до 1980 року.

Він також знявся в ролі Лайонела Локріджа в знаменитому телесеріалі "Санта-Барбара", в якому розповідається про спільноту багатих сімей у багатому каліфорнійському місті. Костер з'явився майже в 600 епізодах у період з 1984 по 1993 рік.

Ніколас Костер у ролі Лайонела Локріджа Фото: Скриншот

Протягом усієї своєї кар'єри Костер продовжував з'являтися в інших відомих серіалах.

Уродженець Лондона виріс у Каліфорнії і повернувся в Англію, щоб вивчати акторську майстерність у Королівській академії драматичного мистецтва, а пізніше вивчав акторську майстерність у знаменитого вчителя акторської майстерності і театрального режисера Лі Страсберга в Нью-Йорку.

1976 року він знявся разом із Робертом Редфордом і Дастіном Гоффманом у ролі Маркхема у фільмі "Вся президентська рать".

Костер також зіграв полковника Хаффа в "МакАртурі" разом із Грегорі Пеком, біографічному фільмі про генерала Дугласа МакАртура, героя Другої світової війни. І з'явився в журналістській драмі 1981 року "Червоні" разом із Ворреном Бітті.

Також Костер грав у серіалах "Вона написала вбивство", "Третя планета від Сонця", "Закон і порядок" і багатьох інших.

Серед останніх робіт Костера — роль архієпископа Нормана у фільмі жахів 2020 року "Останній екзорцист" і роль Ллойда Катлера в мінісеріалі Раяна Мерфі "Американська історія злочинів: імпічмент".

2021 року Костер опублікував книгу мемуарів під назвою "Інший цілий день".

Костер був одружений з акторкою Кендес Гіллігосс, з якою розлучився 1981 року. У пари народилися троє дітей. А 2010 року Ніколас отримав повідомлення в соцмережах від москвички Олени Бородуліної. Жінка надіслала йому ролик, змонтований з епізодів "Санта-Барбари".

Між ними зав'язалося листування. У підсумку пара уклала шлюб у 2013 році, попри різницю у віці в 43 роки.

Ніколас Костер і його дружина Олена Бородуліна Фото: Getty Images

Як відомо, серіал "Санта-Барбара" є одним із найтриваліших серіалів на телебаченні. Прем'єра відбулася 1984 року на телеканалі NBC. Загалом до 1993 року було показано 2137 серій.

Нагадаємо, актор Джед Аллан, який зіграв Сісі Кепвелла, суперника Лайонела Локріджа в "Санта-Барбарі", помер у 2019. Йому було 84 роки.

А актриса Марсі Вокер, яка зіграла Іден, кинула Голлівуд і стала пастором.