Принц Гаррі та Меган Маркл найняли ЛГБТ-активістку як сценаристку своїх шоу

Трейсі Раєрсон знімалася в шоу The Real L Word, працювала моделлю і актрисою, а зараз веде популярний блог про материнство.

Меган Маркл і принц Гаррі, які дуже часто змінюють персонал у своєму фонді Archewell, найняли відому ЛГБТ-активістку Трейсі Раєрсон на посаду сценариста. Про це пише Daily Mail.

43-річна Трейсі Раєрсон стала новим керівником відділу сценаріїв в Archewell Productions на тлі чуток про те, що Сассекси пропонують Netflix зробити феміністський приквел до "Великих надій" Чарльза Діккенса, в якому основна увага приділяється найвідомішій у світі покинутій нареченій міс Гевішем.

Трейсі — керівник телекомпанії, яка працювала в продюсерській компанії Rare Birds Productions, пов'язаній з Warner Bros. Але вона прославилася після того, як з'явилася у двох сезонах The Real L Word, у якому знімалася вона та її партнерка Стемі Каракасідіс, у яких було троє дітей від попередніх стосунків.

Трейсі Райерсон

Історія Стемі і Трейсі розповідала про те, як вони познайомилися незабаром після того, як Трейсі зрозуміла, що вона лесбіянка. Через 13 років вони, як і раніше, разом. Трейсі описує себе в соціальних мережах як "телевізійний продюсер, іноді акторка, завжди InstaMom".

Раєрсон, яку друзі прозвали "Ті-Рай", можуть доручити працювати з Netflix, який 2020 року уклав із Гаррі та Меган угоду на 100 мільйонів доларів. Герцоги Сассекські мають створювати контент, включно з романтичними комедіями для потокового гіганта.

Ходять чутки, що Netflix розглядає можливість розставання з Сассексами після того, як Spotify скоротив їхню угоду. Виконавчий директор Spotify і популярний подкастер Білл Сіммонс назвав їх "клятими шахраями", а герцогиню Сассекську назвали "бездарною телеведучою".

А The Real L Word, що прославив Трейсі, транслювався протягом трьох сезонів з 2010 по 2012 рік і був першим реаліті-шоу, що розповідає про життя групи лесбійок і бісексуальних жінок у Лос-Анджелесі.

Трейсі Райерсон на постері The Real L Word

Трейсі займалася серіалами і проєктами для лондонської Caryn Mandabach Productions, включно з "Гострими картузами", "13 океанів", "Світом Дикого Заходу", "Ненсі Дрю" і "Тарзаном".

Зовсім нещодавно вона працювала в Fabula, продюсерській компанії, створеній зіркою "Сутінків" Ніккі Рід та її чоловіком Іеном Сомерхолдером, зіркою "Щоденників вампіра".

Нагадаємо, компанію принца Гаррі та Меган Маркл прозвали "обертовими дверима". Повідомляється, що з 2018 року Сассекси втратили 16 співробітників. Однак вони офіційно не запускали організацію Archewell і пов'язані з нею підприємства до кінця 2020 року.

Повідомляють, що останніми двома ключовими співробітниками, які залишили Гаррі та Меган, були Фара Тейлор, яка очолює маркетингову команду Archewell Productions, і глава відділу внутрішнього контенту Бен Браунінг.

Учора Джеремі Циммер, який керував кінокар'єрою таких зірок, як Бенедикт Камбербетч і Деміен Льюїс, виніс свій суворий вердикт щодо здібностей Меган після того, як гігант потокового мовлення Spotify скоротив свою угоду на 18 мільйонів фунтів стерлінгів з нею і принцом Гаррі після всього лише однієї серії подкастів.

Циммер, виконавчий директор United Talent Agency, сказав, що не здивований, що Spotify відмовився від цієї пари.

"Виявляється, Меган Маркл не володіє талантом ведучої, та й узагалі будь-яким талантом. І знаєте, тільки тому, що ви знамениті, це не робить вас кращим у чомусь", — сказав він, виступаючи перед новинним сайтом Semafor на фестивалі реклами "Каннські леви" у Франції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Тейлор Свіфт відмовилася приходити на ефір до Меган Маркл. Попри те, що герцогиня надіслала їй власноруч написаного листа.