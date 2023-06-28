Приймає на вечірках і від депресії: Ілон Маск вживає кетамін, — WSJ

Раніше мільярдер сам зізнався, що приймає мікродози кетаміну для лікування депресії.

Ілон Маск, а також багато багатіїв із Кремнієвої долини вживають наркотики. Про це йдеться в новому розслідуванні The Wall Street Journal, пише Insider.

Сам Ілон Маск, якому сьогодні, до речі, виповнилося 52 роки, розповів людям, що приймає мікродози кетаміну для лікування депресії. І написав у Twitter, що кетамін — "кращий варіант", ніж традиційні наркотики. Повідомлення з'явилося через дві години після того, як WSJ опублікував своє розслідування.

"У США депресію діагностують занадто часто, але для деяких людей це дійсно проблема хімії мозку. Але зомбування людей за допомогою СІЗЗС напевно відбувається занадто часто. Судячи з того, що я бачив у друзів, час від часу приймати кетамін — найкращий варіант", — написав Маск.

Пост Ілона Маска про кетамін Фото: Скриншот

WSJ повідомляє, що мільярдер приймає повні дози препарату на вечірках, посилаючись на людей, які бачили, як Маск вживав кетамін, а також на інших людей, яким це було відомо безпосередньо.

Маск не відповів на запит журналістів про коментар.

Кетамін — це "дисоціативний наркотик", який може впливати на зорове і слухове сприйняття людини, а також викликати "відсторонення від реальності", згідно з даними Фонду алкоголю і наркотиків. Препарат зазвичай використовується в медицині як анестетик, але також може використовуватися нелегально як наркотик для вечірок. Препарат може продаватися у вигляді білого порошку, розчиненого в рідині або продаватися у вигляді таблеток.

Використання кетаміну для лікування депресії вивчали в деяких клінічних випробуваннях, але Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США офіційно не схвалило кетамін для лікування проблем із психічним здоров'ям.

Однак відомо, що впродовж понад десяти років деякі медики прописували цей препарат своїм пацієнтам саме для лікування проблем із психікою.

Повідомляється, що Маск — один із кількох керівників Кремнієвої долини, які вживали наркотики.

Співзасновник Google Сергій Брін вживав псилоцибінові гриби. Так, минулого літа Брін відвідав вечірку в Лос-Анджелесі, де гості відкрито вживали гриби і, як розповіли інсайдери, виявляв інтерес до психоделічних препаратів загалом.

Сергій Брін та Ілон Маск на вечірці Фото: The New York Post

Так само відомо, що члени Founders Fund — елітної венчурної компанії з Сан-Франциско, яка інвестувала в такі великі компанії, як SpaceX, Airbnb і Spotify, — влаштовують вечірки з психоделіками.

Представники Бріна і Founders Fund не відповіли на запит про коментарі перед публікацією. Але представник Founders Fund сказав WSJ: "Дослідження показують, що психоделіки можуть принести значну користь для психічного здоров'я, і ми підтримуємо зусилля державного і приватного секторів, спрямовані на те, щоб зробити ці наркотики безпечними і легальними".

Мікродозинг, практика вживання дуже невеликої кількості наркотику, стала звичайною практикою в Кремнієвій долині, де топменеджери вживають невеликі кількості наркотиків, таких як ЛСД, щоб підвищити свою креативність і концентрацію.

У минулому Маск потрапляв у неприємну ситуацію через вживання наркотиків. У 2022 році мільярдер заявив, що йому і "всім співробітникам SpaceX" довелося проходити тест на наркотики протягом року після того, як він курив травичку в подкасті з Джо Роганом у 2018 році.

І члени ради директорів Tesla висловили занепокоєння, коли Маск заявив The New Times у 2018 році, що він приймав препарат Амбієн, щоб заснути.

Минулого року видання The New York Times писало, що Маск часто обговорює з друзями переваги психоделіків і за останні 20 років відвідував майже всі фестивалі Burning Man, де часто можна дістати деякі психоделіки.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск збирався побитися з Марком Цукербергом, але мама мільярдера, Мей Маск, скасувала бій.

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