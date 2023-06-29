Син Дональда і Меланії Трамп уперше за довгий час з'явився на публіці

Беррона Трампа сфотографували разом із матір'ю біля Вежі Трампа, коли їхня охорона вантажила дорожні сумки Louis Vuitton у багажник.

Меланію Трамп, дружину колишнього президента США, та її 17-річного сина Беррона Трампа бачили біля Вежі Трампа, коли вони готувалися до від'їзду. Це була перша поява молодшої дитини Дональда Трампа на публіці за довгий час. Про це пише Daily Mail.

Поки Меланія Трамп і Беррон сідали в позашляховик, під охороною тілоохоронців, їхній багаж у сумках Louis Vuitton вантажили в багажник. До слова, вартість сумок — понад 8 тисяч доларів. Також у багажник поклали кілька чохлів для костюмів з емблемою президента США.

Меланія продемонструвала справжній нью-йоркський шик у вільній зеленій сорочці та білих штанах. А Беррон був одягнений занадто офіційно: в костюм і краватку.

Неясно, куди прямували мати і син. І коли Беррон встиг приїхати в Нью-Йорк. Останнім часом сім'я Дональда Трампа вкрай рідко з'являється на публіці, вважаючи за краще проводити час у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Минулого тижня Дональд Трамп сказав Fox News, що Меланія вважає, що з ним "дуже погано поводилися". Але Меланію не бачили поруч із ним уже кілька місяців.

В інтерв'ю Fox News Брет Баєр запитав Трампа, як його перша леді "впоралася з усім цим", маючи на увазі судовий розгляд.

"Люди люблять Меланію. Вона дуже впевнена в собі людина. Вона відчуває, що зі мною дуже погано поводяться. І вона каже: "Іди вперед і роби, що хочеш, тому що я з тобою на 100%", — заявив Трамп.

Він також зазначив, що його дружина і син почуваються чудово.

У той час як Трампу висували федеральні звинувачення у Флориді, Меланія Трамп була помічена в районі Мангеттена. Її не було, коли Трамп виголошував промову у своєму гольф-клубі Bedminister, штат Нью-Джерсі, коли він захищався від останнього раунду звинувачень.

Надходили повідомлення про те, що цього літа Меланія Трамп збиралася втекти зі Сполучених Штатів, оскільки її чоловік стикається з численними юридичними проблемами. І вона хоче забрати Беррона із собою в Європу.

Попри заяви Трампа про те, що дружина підтримує його, колишню першу леді не бачили поруч із ним.

Трампу загрожує федеральне обвинувачення за звинуваченням, пов'язаним зі зберіганням ним секретних документів, а також обвинувачення штату в Нью-Йорку, пов'язане з виплатою грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

Крім того, він перебуває під слідством штату Джорджія за втручання в результати виборів 2020 року, і щодо нього триває друге розслідування Міністерства юстиції, пов'язане зі спробами змінити результати виборів 2020 року.

Нагадаємо, раніше Меланію Трамп бачили в Нью-Йорку в приголомшливому образі від Chanel.

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