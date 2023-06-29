Принцеса Анна вийшла у світ із особливою брошкою за 700 тисяч гривень

Королівська принцеса відвідала Німеччину, щоб відкрити кінний фестиваль CHIO.

Єдина дочка королеви Єлизавети II, принцеса Анна, з'явилася на публіці в чарівній сукні та особливому аксесуарі за 700 тисяч гривень. Вона прилетіла в Аахен, Німеччина, на відкриття кінного фестивалю CHIO. Про це пише Hello.

72-річна принцеса Анна уособлювала досконалість королівського стилю, вдягнувши темно-синю літню сукню, прикрашену квітковим принтом, і обтислий кремовий блейзер. Легкий жакет королівської особи був застебнутий на перламутровий ґудзик, який вона пізніше розстебнула, щоб оголити елегантний виріз її сукні.

Мати двох дітей вибрала прості аксесуари: нитку чорних перлів, шкіряну сумку через плече і пару зручних шкіряних лоферів. Волосся кольору принцеси Анни було укладене у звичайну зачіску з шиньйоном, а свій ансамбль вона доповнила лаком позачасового червоного кольору.

До лацкана блейзера була приколота її улюблена золота брошка у вигляді коня, яка, можливо, є однією з найбільш зношених прикрас принцеси Анни. Королівська особа регулярно носила цей аксесуар на перегонах, зокрема на Челтнемському фестивалі і в Королівському Аскоті, де вона одного разу приколола його до полів свого капелюха.

Принцеса Анна Фото: Getty Images

Фахівці з ювелірних прикрас Steven Stone одного разу проаналізували золотий аксесуар. Невелику, але, звісно, недоступну за ціною мерехтливу шпильку оцінювали в 700 тисяч гривень, ймовірно, через вагу.

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Раніше Фокус писав, що принцеса Анна з'явилася на Аскоті у вінтажному вбранні і перловому кольє.