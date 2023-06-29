Кім Кардаш'ян у сльозах поскаржилася сестрі на Каньє Веста

Телезірка розплакалася, говорячи про свого колишнього чоловіка, який, як він сам стверджує, вже встиг одружитися знову.

Кім Кардаш'ян розплакалася через свого колишнього чоловіка Каньє Веста в новому епізоді Hulu The Kardashians, який вийде наступного тижня. Пара розлучилася, але Каньє до розставання встиг відвадити від колишньої дружини її нового бойфренда Піта Девідсона, якого він закидав образливими повідомленнями. Про це пише People.

Хоча 46-річний Вест не з'явиться в шоу, про нього згадували кілька разів.

Епізод починається з того, що 42-річна Кім отримує нову фотографію на водійські права і запитує своїх друзів, чи слід їй додати Вест до свого імені у своїх нових правах, але сім'я їй каже, що це зайве.

Кім Кардаш'ян Фото: Скриншот

Коли Хлоя запитує Кім, чи все з нею гаразд, Кім починає плакати на плечі в сестри.

"Він так відрізняється від людини, за яку я вийшла заміж", — зізнається Кім.

"Це той, кого я любила, і це той, кого я пам'ятаю. Я зроблю все, щоб повернути цю людину", — зізнається Кім крізь сльози.

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест почали зустрічатися в жовтні 2012 року, перш ніж репер освідчився їй у жовтні 2013 року, і вони пов'язали себе узами шлюбу в травні 2014-го.

У колишньої пари четверо дітей — Норт, Чикаго, Сейнт і Псалм. Пара розлучилася минулого року.

Раніше в шоу Кім говорила своїй матері Кріс Дженнер, що вона втомилася бути "бригадою прибиральників" свого чоловіка, коли вони ще були в шлюбі.

"Я не хочу бути частиною цієї історії, і я не знаю, коли це закінчиться? Наче це ніколи не припиниться і я застрягла з цим на все життя", — говорила Кім. Вона зізналася, що захищає своїх дітей від негативного впливу Каньє, кожна витівка якого бурхливо обговорюється в ЗМІ. І вона каже, що ніколи б так не вчинила зі своїми дітьми.

Кім сказала Кріс, що якщо Каньє судилося досягти "самого дна, то це його шлях, який він повинен вирішити самостійно".

"Раніше я бігала і дзвонила всім за його спиною, кажучи: "Все буде добре, не хвилюйтеся, просто дайте йому ще один шанс". Раніше я годинами зображувала бригаду з прибирання", — зізналася Кім Кардаш'ян.

Кріс згадала, що саме тому вона розлучилася з ним, і Кім сказала, що в неї більше немає сил.

"Це дуже важко: дивитися на когось, кого ти справді любиш і з ким у тебе є сім'я, а він зовсім не схожий на ту людину, яку ти знав", — резюмувала телезірка.

Кріс зазначила, що дев'ятирічна дочка Кім і Каньє Норт напевно чує щось неприємне про свого батька, але, скоріше за все, не захоче це обговорювати.

Каньє Вест із новою дівчиною Б'янкою Цензорі Фото: Getty

Нагадаємо, раніше Каньє Веста розкритикували за вечірку на день народження, де суші подавали на оголених жінках. А потім і за те, як він змінив стиль своєї нової "дружини" Б'янки Цензорі. Дівчині навіть порадили тікати від репера подалі.

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