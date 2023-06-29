Генрі Кавілл прийшов на прем'єру "Відьмака" зі своєю дівчиною

Актор позував на килимовій доріжці в чорному елегантному костюмі, а Наталі вибрала темне блискуче вбрання з напівпрозорими деталями.

Генрі Кавілл і його подруга, телеведуча Наталі Віскузо, відвідали прем'єру третього сезону "Відьмака" в Лондоні, повідомляє People. Це останній сезон за участю актора. Далі роль Геральта з Рівії виконуватиме Ліам Гемсворт.

"Моя подорож як Геральта з Рівії була наповнена як монстрами, так і пригодами, і, на жаль, я складу свій медальйон і свої мечі в четвертому сезоні. Замість мене фантастичний містер Ліам Гемсворт прийме мантію Білий вовк. Як і у випадку з найбільшими літературними персонажами, я передаю факел з благоговінням за час, проведений у втіленні Геральта, і з ентузіазмом бачу, як Ліам сприймає цього найчарівнішого і найтоншого з чоловіків. Ліам, добрий сер, у цього персонажа така чудова глибина, насолоджуйтеся зануренням і переглядом того, що ви можете знайти", — написав Кавілл в Instagram у жовтні минулого року.

Генрі та Наталі дебютували на червоній килимовій доріжці як пара на нью-йоркській прем'єрі його фільму "Енола Голмс 2" у жовтні 2022-го. Вони вперше оприлюднили свої стосунки у квітні 2021 року, коли Кавілл опублікував фотографію в Instagram із дівчиною, назвавши її "моїм красивим і блискучим коханням".

У грудні вони оголосили, що працюють над адаптацією настільної гри Warhammer 40,000.

"Фентезі, жахи та наукова фантастика — це основа моєї творчої мови, тому, коли кілька років тому Генрі познайомив мене з Warhammer, я одразу відчула себе як вдома. Історії багаті та складні, масштаб побудови світу надає неймовірний майданчик для уяви, а герої, як трагічні, так і героїчні, ніколи не покидають вас. Створення кінематографічного всесвіту з Генрі нашою командою Amazon та імперією Games Workshop — це честь і задоволення. Спільноті: спасибі за теплий прийом. Ми сподіваємося, що ви будете пишатися нами", — написала Вакскузо у себе в соцмережі.

Раніше Фокус розповідав, що шанувальники "Супермена" незадоволені тим, що на зміну Кавіллу прийде Девід Коренсвет, якого називають дешевою копією старшого актора.