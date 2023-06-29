Будівля Tiffany & Co на П'ятій авеню в Нью-Йорку загорілася після ремонту на $500 млн (відео)

Причиною пожежі могли стати проблеми з електрообладнанням.

29 червня близько 9:38 за місцевим часом у нещодавно відремонтованій будівлі Tiffany & Co. на легендарній П'ятій авеню Мангеттена в Нью-Йорку спалахнула пожежа. Це сталося в той момент, коли персонал готувався відкриватися для покупців. На опублікованих у мережі записах видно, що магазин розташований у безпосередній близькості від Trump Tower.

За інформацією Daily Mail, вогонь спалахнув внизу будівлі. За попередніми даними, джерелом є електричне сховище. Ніхто серйозно не постраждав, але деяких співробітників доправили в лікарню на машинах швидкої допомоги. Персонал магазину, а також кухарі Blue Box Café, розташованого на шостому поверсі, спостерігали, стоячи на вулиці, як з вікон валять клуби диму, а пожежники намагаються загасити вогонь.

Як повідомляють ЗМІ, будівлю було знову відкрито після тривалого і дорогого ремонту, який деякі експерти оцінили в 500 мільйонів доларів.

Урочистий захід відбувся у квітні, а серед гостей були Кеті Перрі, Гейлі Бібер і Блейк Лайвлі.

LVMH, найбільший європейський виробник люксових брендів, купив Tiffany 2021 року за 16 мільярдів доларів. Бернар Арно, голова і власник LVMH, не підтвердив озвучений пресою кошторис ремонту. Натомість він розповів, що реконструкцію будівлі було проведено так, щоб кожен поверх зробити особливим.

"Ми заблукали в будівлі. Ось хлопець заблукав у власному магазині. Я сказав: "У нас є над чим попрацювати"", — розповідав мільярдер.

Частиною реконструкції стало облаштування кафе Blue Box на шостому поверсі. Перший поверх займає просторий виставковий зал і магазин. Загалом у будівлі десять поверхів, половина з яких відкрита для публіки.

У Tiffany & Co. поки ніяк не прокоментували пожежу.

Флагманський магазин Tiffany & Co. відкрився 1940 року, але став відомим у всьому світі 21 рік по тому, завдяки фільму "Сніданок у Тіффані". У його знаменитих вікнах Одрі Хепберн, яка грала Голлі Голайтлі без копійки в кишені, дивилася на діаманти і перли, гризучи круасани після нічної прогулянки містом.

У січні 2020 року магазин в очікуванні угоди з LVMH закрився на ремонт, який мав зайняти всього рік. Однак угода зірвалася на ранніх етапах пандемії COVID-19, і ремонт тривав більше часу, ніж очікувалося. Його завершили у квітні 2023 року.

Раніше Фокус писав, що Tiffany & Co представили вражаючу колекцію Високого ювелірного мистецтва.