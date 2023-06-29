Синів Мадонни помітили біля її квартири в Нью-Йорку (фото)

Хлопці прийшли в її квартиру в Нью-Йорку, оскільки напередодні стало відомо, що співачка серйозно захворіла.

Сини 64-річної американської співачки Мадонни, Девід Банда і Рокко Річі, були помічені біля квартири зірки у Верхньому Іст-Сайді, Нью-Йорк. Про це пише PageSix.

На знімках Девід, якого вона усиновила в Малаві 2006 року, мав стильний вигляд, проходячи повз чорні ворота з навушниками у вухах. Він одягнув візерунчасту футболку з коротким рукавом, сині джинси і доповнив образ парою замшевих коричневих черевиків.

Незабаром після цього його 22-річний брат Рокко Річі також прибув у квартиру на Мангеттені. Хлопець був у синіх штанах, смугастій смугастій сорочці поло і чорних туфлях. Юний художник доповнив аутфіт сонцезахисними окулярами і чорною сумкою, яку він носив через плече.

Візит Девіда і Рокко в дім їхньої зіркової мами стався після того, як учора стало відомо, що поп-зірку доправили в лікарню Нью-Йорка. За словами менеджера Мадонни, у його клієнтки "розвинулася серйозна бактеріальна інфекція". Знаменитість провела кілька днів у відділенні інтенсивної терапії. Весь цей час її донька Лурдес Леон була поруч із нею.

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