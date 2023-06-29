Близький друг королеви Єлизавети і принцеси Маргарет помер у 97 років

Девід Огілві, 13-й граф Ейрлі, був одним із найстаріших і найближчих друзів покійної королеви Єлизавети II, який знав її з дитинства. А також останнім учасником коронації її батька.

Друг дитинства покійної королеви і канцлер Ордена Чортополоха короля Чарльза Девід Огілві, 13-й граф Ейрлі, помер у віці 97 років. Про це пише Daily Mail.

Він народився в Шотландії і служив пажем свого батька Девіда, 12-го графа Ейрлі, на коронації короля Георга VI і королеви Єлизавети у Вестмінстерському абатстві 12 травня 1937 року.

Королева Єлизавета і граф Девід Огілві

Після смерті королеви у вересні минулого року він став останнім учасником цієї знаменної події, який вижив.

Про смерть графа повідомив Аластер Брюс, хрещений батько графа Уессекського, сина герцога і герцогині Единбурзьких.

Девід Огілві та майбутня королева Єлизавета потоваришували ще, коли були дітьми і часто гралися в Королівському саду в Холіруді в Единбурзі. Огілві був молодший за Єлизавету на місяць, а познайомилися вони на вечірці на честь його дня народження.

Девід був бажаним гостем у Сандрінгемі та Балморалі, часто відвідуючи королеву і беручи участь у полюванні.

Після смерті королеви граф служив канцлером Ордена Чортополоха в короля Чарльза і зіграв важливу роль на його коронації в травні цього року.

Згадуючи про дружбу з королевою та її сестрою, принцесою Маргарет, граф розповідав, що вони приїхали на канікули до Шотландії.

"Дві принцеси зупинилися в замку Глеміс, який розташований усього за кілька миль від мого будинку. У нас було чаювання, і мої батько і мати подарували мені на день народження педальний автомобіль. Коли почалася вечірка, мій батько сказав мені: "Я думаю, було б дуже мило, якби ти запросив принцесу Єлизавету покататися на твоєму подарунку". А я сказав: "Звичайно, ні. Це мій день народження, це моя машина, і ніхто інший не буде на ній їздити. Це викликало невеликий скандал, і я програв битву. Так я вперше зустрів її. Це було 90 років тому", — жартував Девід.

1984 року королева призначила його лордом-камергером.

Граф настільки тісно був пов'язаний із королівською родиною, що його навіть зобразили у фільмі 2006 року "Королева". Його дружина була однією з фрейлін покійної королеви. У серіалі "Корона" йому теж знайшлося місце. Його роль виконав актор Мартін Тернер у п'ятому сезоні.

У Девіда і Вірджинії було шестеро дітей і 11 онуків.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про принцесу Олександру, таємничу літню даму, яка з'явилася на коронаційному фото короля Чарльза. Вона була дружиною брата Девіда Огілві.

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