64-річну Мадонну виписали з лікарні, — джерело

За словами інсайдерів, близьких до зірки, вона йде на поправку.

64-річній американській співачці Мадонні стало краще і її виписали з лікарні. За словами джерела CNN, поп-зірку доправили до свого будинку в Нью-Йорку на приватній машині швидкої допомоги.

"Вона в порядку", — сказав інсайдер.

У повідомленні, яке розмістив її особистий менеджер Гай Осірі, він поділився тим, що у співачки "розвинулася серйозна бактеріальна інфекція". Унаслідок цього, минулої суботи Мадонну госпіталізували і вона лежала у відділенні інтенсивної терапії кілька днів.

"Її стан покращується, проте вона все ще перебуває під наглядом лікарів. Очікується повне одужання", — написав Осірі.

Раніше цього року Мадонна оголосила, що почне свій тур "Celebration" на честь 40-річчя своєї музичної кар'єри. Передбачалося, що турне, яке складається з 84 концертів, розпочнеться 15 липня на стадіоні Rogers Arena у Ванкувері. Тур мав продовжитися по США і Канаді до початку жовтня, а потім вирушити в Європу. Однак публікація Осірі показала, що концерти відкладуть через побоювання з приводу здоров'я.

"Ми поділимося з вами докладнішою інформацією, щойно вона в нас з'явиться, включно з новою датою початку туру і перенесеними концертами", — підсумував менеджер артистки.

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Нагадаємо, сини 64-річної американської співачки Мадонни, Девід Банда і Рокко Річі, були помічені біля квартири зірки у Верхньому Іст-Сайді.