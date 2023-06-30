Кім Кетролл прокоментувала своє повернення до ролі Саманти Джонс

Зірка екрану рада зʼявитися в епізоді сиквелу, проте на більше не готова.

66-річна англо-канадська акторка Кім Кетролл прокоментувала своє повернення в продовження культового серіалу "Секс і місто". Про це повідомляє Today.

Кетролл в одному з епізодів сиквелу "І просто так" повернеться до ролі Саманти Джонс. Зірка екрану порівняла цей досвід із тим, щоб "занурити палець у минуле та провести чудовий день, а потім чудове мартіні".

"Це все, куди я можу зайти", — сказала вона, коли акторку запитали, чи хоче вона "занурити" палець на ногу далі.

Кадр із серіалу "Секс і місто" Фото: Скриншот

Останніми роками між Кім Кетролл і Сарою Джессікою Паркер були напружені стосунки, і Кетролл сказала, що вона "ніколи не дружила зі своїми колегами з проєкту.

"Я не думаю, що коли-небудь попрощаюся із Самантою", — сказала вона. "Вона схожа на багатьох інших персонажів, яких я створювала протягом багатьох років. Я дуже емоційно прив’язуюсь і захищаю своїх героїв. Вона дала мені так багато, і я так ціную її".

Кадр із сиквелу серіалу "Секс і місто" Фото: Getty Images

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