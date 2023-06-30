Принцеса Беатріс сходила на вечірку в приватний клуб у жакеті від улюбленого бренду Кейт Міддлтон

Принцеса вибрала вбрання від бренду Vampire's Wife, яке дуже люблять і інші члени королівської сім'ї.

34-річна принцеса Беатріс вийшла у світ в оригінальному рожевому жакеті, продемонструвавши оригінальний вечірній образ. Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці відвідали приватний закритий клуб Mark's у шикарному лондонському районі Мейфер. Про це пише Daily Mail.

Дочка принца Ендрю вибрала блискучий рожевий жакет з оригінальними рукавами від бренду Vampire's Wife за 625 фунтів стерлінгів.

Цей бренд заснувала дружина знаменитого співака Ніка Кейва. Сюзі Бік була улюбленою моделлю Вів'єн Вествуд і Аззедіна Алайї та працювала в той самий час, коли стартувала кар'єра Кейт Мосс.

Свою кар'єру моделі Сюзі завершила 1997 року, але встигла знятися оголеною для обкладинки альбому Ніка Кейва. Свою марку одягу вона запустила 2015 року, назвавши її "Дружина вампіра", надихнувшись незакінченим книжковим проєктом свого чоловіка.

У своїх творіннях вона надихається театральними костюмами і модою 1950-х років з ноткою готичного гламуру. Кейт Міддлтон неодноразово з'являлася в блискучих сукнях цього бренду. Також його люблять Алекса Чанг, Сієнна Міллер, Кейт Бланшетт і Кіра Найтлі.

Принцеса Беатріс поєднала рожевий блискучий топ з чорною мініспідницею, що оголює її стрункі ноги і доповнила образ туфлями на високих підборах від Aquazzura за 535 фунтів стерлінгів. Яскраве вбрання принцеса вирішила не перевантажувати прикрасами.

Схоже, що Беатріс, можливо, бере поради щодо стилю від дружини свого кузена, принцеси Уельської, оскільки вона вибрала два її найулюбленіших бренди.

Нагадаємо, доньки принца Ендрю і Сари "Фергі" Фергюсон, принцеси Беатріс і Євгенія не отримують доходу від суверенного гранту, що фінансується державою в розмірі 82,2 мільйона фунтів стерлінгів, який покриває зарплати королівської сім'ї, оскільки їх немає в жодних офіційних списках членів королівської сім'ї, які працюють.

Це означає, що у них є робота за межами Фірми, але це не заважає їм мати напружений світський графік і часто з'являтися на вечірках і на закордонних прийомах.

Однак покійна королева створила трастовий фонд у розмірі 1,4 мільйона фунтів стерлінгів для дівчаток після розлучення їхніх батьків, тоді як їхній батько, герцог Йоркський, заплатив понад 400 000 фунтів стерлінгів за їхнє навчання в приватній школі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто займається стилем дам з королівської сім'ї. Наприклад мати відомої моделі Кари Делевінь, Пандора Делевінь, була стилістом Софі, графині Уессекської, яка зараз носить титул герцогині Единбурзької.

А стилем принцеси Беатріс займаються Олівія Бекінгем і леді Емілі Комптон. Саме Олівія відповідала за чарівне вбрання Беатріс на весіллі принца Хусейна в Йорданії.

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