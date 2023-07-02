2 липня 2023 року: Іуди, брата Господнього — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна шкодити бджолам і продавати мед.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іуди Яковлєва, брата Господнього. Спочатку він не вірив у божественну сутність Ісуса. Їхній батько Йосип колись роздавав дітям свої землі, і хотів частину віддати Ісусу, хоча той не був народжений Дівою Марією від нього. Внаслідок цього брати опиралися, лише один Яків погодився ділити свою частку з Христом. Він був також першим, хто повірив, що Ісус є Сином Божим. Згодом Іуда також прийняв це і став одним із 12 апостолів. Однак він завжди пам'ятав свою провину і сильно соромився її, тому часто називав себе Яковом у своїх посланнях. Після сходження Христа Іуда вирушив світом, щоб проповідувати Слово Боже. У 80-му році його стратили у Вірменії, розіп'явши на хресті, а потім пронизавши його тіло стрілами.

Що не можна робити 2 липня:

убивати або якось шкодити бджолам, продавати мед;

купувати щось після заходу сонця;

прибирати павутину в будинку.

Народні прикмети та повір'я:

бджоли запилюють рослини — до хорошого врожаю;

вечірня веселка — погода покращиться;

дощ після полудня — завтра буде ясно.

День ангела святкують:

Іван, Марія.

Народилися в цей день:

1877 рік — Герман Гессе, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії (1946);

1986 рік — Ліндсі Лохан, американська акторка, співачка і модель;

1990 рік — Марго Роббі, австралійська актриса.

Також цього дня:

1954 рік — почала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення);

2011 рік — Володимир Кличко переміг Девіда Хея, унаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу в суперважкій вазі.