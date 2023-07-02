2 липня 2023 року: Іуди, брата Господнього — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна шкодити бджолам і продавати мед.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іуди Яковлєва, брата Господнього. Спочатку він не вірив у божественну сутність Ісуса. Їхній батько Йосип колись роздавав дітям свої землі, і хотів частину віддати Ісусу, хоча той не був народжений Дівою Марією від нього. Внаслідок цього брати опиралися, лише один Яків погодився ділити свою частку з Христом. Він був також першим, хто повірив, що Ісус є Сином Божим. Згодом Іуда також прийняв це і став одним із 12 апостолів. Однак він завжди пам'ятав свою провину і сильно соромився її, тому часто називав себе Яковом у своїх посланнях. Після сходження Христа Іуда вирушив світом, щоб проповідувати Слово Боже. У 80-му році його стратили у Вірменії, розіп'явши на хресті, а потім пронизавши його тіло стрілами.
Що не можна робити 2 липня:
- убивати або якось шкодити бджолам, продавати мед;
- купувати щось після заходу сонця;
- прибирати павутину в будинку.
Народні прикмети та повір'я:
- бджоли запилюють рослини — до хорошого врожаю;
- вечірня веселка — погода покращиться;
- дощ після полудня — завтра буде ясно.
День ангела святкують:
Іван, Марія.
Народилися в цей день:
1877 рік — Герман Гессе, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії (1946);
1986 рік — Ліндсі Лохан, американська акторка, співачка і модель;
1990 рік — Марго Роббі, австралійська актриса.
Також цього дня:
1954 рік — почала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення);
2011 рік — Володимир Кличко переміг Девіда Хея, унаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу в суперважкій вазі.