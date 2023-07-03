Вагітна Ліндсі Лохан поділилася знімком без макіяжу (фото)

Знаменитість відсвяткувала 37-й день народження.

Американська акторка Ліндсі Лохан поділилася селфі без макіяжу в день свого 37-річчя. Знімок вагітна зірка екрану виклала в Instagram з понад 13 млн підписників.

На фото знаменитість, яка очікує на народження свого первістка, нахилена в бік, сидячи в білій футболці.

"Щиро дякую за всі чудові привітання з днем народження! Почуття благословення!" — написала Лохан.

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Ліндсі Лохан чекає на народження першої дитини зі своїм чоловіком Бадером Шаммасом і перебуває на третьому триместрі вагітності. Акторка, яка живе з ним у Дубаї, оголосила про вагітність у березні 2023. У квітні, незабаром після того, як пара відсвяткувала свою першу річницю весілля, Лохан опублікувала перше "вагітне" фото в Instagram.

Ліндсі Лохан

Зіркова пара одружилася у 2022 році. Після цього Лохан усе частіше стала зʼявлятися на публіці та ділитися сімейними знімками в соцмережах.

"Одне з моїх улюблених фото з тобою. Завжди! Моя приголомшлива Кейсі. Люблю тебе!", "З днем народження! Шлю вам багато любові! 🥰", — пишуть підписники вагітної знаменитості в коментарях.

Ліндсі Лохан з чоловіком Фото: Instagram @lindsaylohan

Нагадаємо, як Ліндсі Лохан розповіла чоловіку про вагітність.

Також Фокус писав про стать майбутньої дитини Ліндсі Лохан та Бадера Шаммаса.