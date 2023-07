Мадонна "довела себе", намагаючись конкурувати з молодшими зірками

Друзі та близькі поп-зірки вважають, що її проблеми зі здоров'ям почалися через намагання конкурувати з молодим поколінням.

Люди з близького оточення 64-річної американської співачки Мадонни вважають, що вона "довела себе" до госпіталізації з подальшим лікуванням у відділенні інтенсивної терапії, намагаючись конкурувати з молодшими зірками сцени, як-от Тейлор Свіфт і Пінк. Про це пише PageSix.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Королева поп-музики виснажила себе фізично, готуючись до масштабного туру "Celebration" на честь 40-річчя своєї музичної кар'єри. Регулярні навантаження і репетиції призвели до раптової непритомності і багатоденної інтубації, розповіли інсайдери.

"Зворотний відлік був дійсно запущений. Мадонна поставила всі свої фішки на один номер, яким був цей тур, — повідомило таблоїду анонімне джерело. — Вона працювала понаднормово, але явно вигоріла, і оточуючі ввічливо нагадували їй, що їй уже не 45, не кажучи вже про 25. Їй потрібно було йти в ногу з часом. Так сильно тиснути на себе було надзвичайно ризиковано".

Мадонна Фото: Instagram madonna

І 33-річна Тейлор Свіфт, і 43-річна Пінк вирушили у свої нещодавні гучні тури, що характеризуються приголомшливим видовищем — Свіфт дає чотиригодинні шоу, тоді як Пінк приголомшує шанувальників повітряними трюками над головами глядачів.

Щоб змагатися з молодими зірками, Мадонна весь вільний час приділяла репетиціям, які поступово позначалися на її здоров'ї. Близькі співачки помічали її зайві старання і побоювалися, що це може призвести до долі, подібної до долі Майкла Джексона, який помер напередодні свого туру "This Is It" у 2009 році.

"Мадонна була в гарному настрої перед інцидентом, але деякі друзі порадили їй зупинитися і знайти час для відпочинку через виснажливий графік, який у неї був попереду", — сказало джерело.

Нагадаємо, сини 64-річної американської співачки Мадонни, Девід Банда і Рокко Річі, були помічені біля квартири зірки у Верхньому Іст-Сайді.

Також Фокус писав, що минулого тижня Мадонну виписали з лікарні.