Стало відомо, чому Мадонна проігнорувала ознаки своєї хвороби

Артистка репетирувала без перерв, щоб підготуватися до свого туру.

Госпіталізація 64-річної Мадонни напередодні її світового турне стала однією з найгучніших новин минулого тижня. Однак навіть зараз, коли загроза життю артистки минула, спливають деталі хвороби. Як пише People, зірка відчувала проблеми із самопочуттям, проте ігнорувала їх, щоб не зривати репетиції свого довгоочікуваного туру Celebration, присвяченого 40-річчю творчої діяльності.

Як відомо, 24 червня Мадонну виявили в її квартирі в Нью-Йорку непритомною і терміново госпіталізували, а в лікарні під'єднали до апарату ШВЛ у реанімаційному відділенні.

"Вона довгий час ігнорувала деякі симптоми хвороби, бо думала, що вони зникнуть. Але вона не хотіла забирати час у репетицій. Вона була виснажена і якийсь час не почувалася на 100% в очікуванні свого туру. Вона невтомна у своєму прагненні бути кращою, дивувати своїх шанувальників і робити те, що інші до неї не робили", — розповіло журналістам джерело з музичної індустрії.

Другий інсайдер підтвердив ці слова:

"Мадонна довгий час була дуже зайнята і не дбала про себе. Вона просто продовжує доводити себе до межі".

У межах туру в артистки було заплановано 84 концерти, а стартувати вона збиралася у Ванкувері (Канада) 15 липня. Однак серйозне погіршення самопочуття призвело до того, що турне перенесено на невизначений термін. Родичі зірки настільки злякалися за неї, що готувалися до найгіршого.

Побоюваннями з приводу здоров'я поп-зірки поділився зі світом Гай Осірі.

"У суботу, 24 червня, у Мадонни розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, через яку вона провела кілька днів у відділенні інтенсивної терапії. Її здоров'я поліпшується, проте вона все ще перебуває під наглядом лікарів. Очікується повне одужання. У цей час нам потрібно буде призупинити всі зобов'язання, включно з туром", — повідомив він.

Осірі не сказав, коли Мадонна може одужати достатньо, щоб почати міжнародний тур, просто пообіцявши фанатам, що він "поділиться докладнішою інформацією, щойно ми її отримаємо, включно з новою датою початку туру і перенесеними концертами".

Раніше Фокус писав, що люди з близького оточення Мадонни вважають, що вона "довела себе" до госпіталізації з подальшим лікуванням у відділенні інтенсивної терапії, намагаючись конкурувати з молодшими зірками сцени.