Том Круз розповів про виконання смертельних трюків (відео)

У новій частині "Місії нездійсненної" актор виконав найбільш небезпечний трюк.

61-річний голлівудський актор Том Круз розповів про виконання смертельних трюків у фільмах. Про це пише 9Honey Celebrity.

У своєму сьомому фільмі "Місія нездійсненна" під назвою "Розплата мертвих, частина перша" Том виконав свій найбільш небезпечний трюк. Студія Paramount Pictures опублікувала 10-хвилинне відео про те, як став можливим трюк, у якому голлівудський актор з’їхав на мотоциклі зі скелі в Норвегії.

У ролику видно, як Том зривається з мотоцикла і падає на кілька секунд, перш ніж дістати парашут. Том сказав, що під час зйомок цієї сцени в його голові було дуже багато думок.

"Я думав про продуктивність, тому що, ви бачите мене на початку, я повинен діяти, але я також думаю про гелікоптер, який падає, швидкість, з якою я повинен рухатися вниз по рампі", — сказав він.

"[Також] щоб мене не знесло з рампи гелікоптером, щоб я не врізався в безпілотник, який був у кінці рампи, щоб мотоцикл не врізався в мене і не дестабілізував мене, коли у мене є кілька секунд, перш ніж я вдарюся об землю, тримаючи свою позицію настільки довго, наскільки я можу, тому що, якщо я відкриваюся занадто рано, це не буде пострілом".

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Круз хвилювався та молився, щоб не вдаритися об схил гори та безпечно приземлитися. Перш ніж взятися за смертельний трюк, актор багато тренувався.

Том Круз

Для сцени він практикувався у стрибках з парашутом, а в Англії побудували рампу, щоб він міг зробити кілька сухих заїздів. Попри те, що трюк був неймовірно небезпечним, Том не одягнув шолом під час катання зі скелі.

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