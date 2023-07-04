Не їжте це, якщо хочете схуднути: 5 продуктів, що спричиняють ожиріння

Іноді, щоб схуднути, потрібно лише трохи підкоригувати харчування та виключити з раціону продукти, які провокують ожиріння.

Швидкий темп сучасного світу часто змушує нас обирати зручність, замість здоров'я. Саме тому зараз настільки популярні фастфуд та перероблена їжа. Однак таке харчування нерідко провокує проблеми із зайвою вагою. Існує низка продуктів — основних винуватців у розвитку ожиріння. Про це пише Healthier Steps.

Ожиріння зазвичай спричинене споживанням великої кількості калорій, що призводить до надмірного накопичення жиру в організмі. Небезпека ожиріння в тому, що воно може призвести до низки проблем зі здоров'ям, включно з високим тиском, діабетом 2 типу, хворобами серця, інсультом та деякими видами раку.

Попри те, що для ожиріння не існує швидких рішень, лікування або профілактика включають у себе зміну способу життя, перехід на збалансоване харчування з достатньою кількістю овочів та фруктів. При цьому важливо уникати нездорової їжі, особливо продуктів, які провокують ожиріння. Ось 5 найгірших продуктів у раціоні, які шкодять вашому здоров'ю і фігурі.

Солодка газована вода

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Газована вода — популярний напій, який п'ють мільйони людей по всьому світу. Його часто подають разом з їжею або як освіжаючий напій у спекотну погоду. Однак важливо зазначити, що газована вода може сприяти розвитку ожиріння.

Одна з основних причин, через яку газовані напої викликають ожиріння, пов'язана з високим вмістом цукру. Регулярне споживання занадто великої кількості цукру може призвести до резистентності до інсуліну і, в кінцевому підсумку, до діабету 2 типу.

Солодка газована вода не забезпечує жодної поживної цінності для організму. На відміну від цільних продуктів, які містять необхідні вітаміни та мінерали для вашого здоров'я, газовані напої несуть лише порожні калорії. Ці калорії швидко накопичуються і з часом можуть призвести до збільшення ваги, особливо, якщо ви ведете малоактивний спосіб життя.

Коли ви регулярно п'єте газовану воду, ваш організм звикає отримувати приплив цукру одразу. Це призводить до швидкого стрибка рівня цукру в крові, а потім до різкого падіння. Якщо таке відбувається неодноразово, то призводить до резистентності до інсуліну і в результаті до збільшення ваги.

Фруктовий сік

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Багато хто вважає, що фруктовий сік корисніший, ніж газована вода або інші солодкі напої. Проте більшість фруктових соків на полицях супермаркету сильно переробляються й містять доданий цукор або концентрати, що робить їх не менш шкідливими для здоров'я, ніж газовані напої.

Вживання занадто великої кількості фруктового соку пов'язане з підвищеним ризиком ожиріння та діабету 2 типу. Це відбувається тому, що наш організм переробляє цукор у фруктовому соці інакше, ніж клітковину в цільних фруктах.

Коли ви вживаєте цільні фрукти, клітковина сповільнює травлення та допомагає вам почуватися ситим протягом довгого часу. Однак коли ви п'єте фруктовий сік, у якому відсутня клітковина, ваше тіло швидше засвоює цукор. Це може призвести до стрибків рівня цукру в крові та посилення відчуття голоду.

Крім того, багато людей недооцінюють, скільки калорій вони споживають, коли п'ють фруктовий сік. Одна чашка апельсинового соку може містити до 26 грамів цукру, що еквівалентно 6 чайним ложкам цукру або склянці кока-коли.

Щоб уникнути ожиріння, спричиненого надмірним споживанням фруктових соків, краще обмежити їхнє вживання та переключитися на цільні фрукти.

Спортивні напої

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Спортивні напої зазвичай позиціонуються як ідеальне рішення для спортсменів та любителів фітнесу, яким необхідно уникати зневоднення й поповнювати свої електроліти. Проте, ці напої також можуть бути основною причиною ожиріння.

Одна із причин полягає в тому, що вони містять велику кількість цукру. Багато спортивних напоїв містять цукор у вигляді кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози або інших підсолоджувачів, що може призвести до перебору в добовій нормі калорій.

Ба більше, багато людей помилково вважають, що спортивні напої необхідні для зволоження під час фізичних навантажень або вправ. Але це помилка, незважаючи на те, що вони здатні певною мірою поповнити запас електролітів, звичайна вода, як і раніше, є найкращим напоєм для запобігання зневодненню.

Рафіновані крупи (білий хліб, макарони)

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Ці продукти позбавлені своїх природних поживних речовин, включно з клітковиною та білком, залишається тільки крохмалистий ендосперм. Хоча рафіноване зерно може бути приємним на смак, воно не зовсім корисне для здоров'я.

Однією з основних проблем, пов'язаних із вживанням очищених зерен, є те, що вони можуть спричинити ожиріння. Дослідження показують, що люди, які дотримуються харчування з високим вмістом рафінованих вуглеводів, як правило, частіше набирають вагу, ніж ті, хто їсть цільнозернові продукти. Причина в тому, що рафіновані вуглеводи швидко підвищують рівень цукру в крові, спричиняючи вивільнення інсуліну, який сприяє накопиченню жиру.

Крім того, в рафінованих зернах також відсутня необхідна клітковина, яка потрібна для правильного травлення. Клітковина допомагає сповільнити всмоктування цукрів у кровотік, що запобігає раптовим стрибкам рівня цукру в крові та довше зберігає відчуття ситості. Коли ми не отримуємо достатньої кількості клітковини з нашого раціону, ми частіше почуваємося голодними і загалом споживаємо більше калорій.

Червоне та перероблене м'ясо

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Червоне м'ясо містить велику кількість насичених жирів, тому воно більш калорійне. Оброблене м'ясо, таке як бекон, ковбаса і хот-доги, ще гірше для вашої талії. Це м'ясо часто містить консерванти та добавки, які сприяють збільшенню ваги й ожирінню.

Дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, показало, що люди, які їли багато переробленого м'яса, з часом мали вищий ризик ожиріння, особливо центрального ожиріння — надлишок жирових відкладень у районі живота.

То чому ж червоне і перероблене м'ясо спричиняють ожиріння? Однією з причин може бути їхній вплив на такі гормони, як інсулін і лептин. Інсулін допомагає регулювати рівень цукру в крові, сигналізуючи організму запасати глюкозу у вигляді жиру.

З іншого боку, лептин — це гормон, який повідомляє вашому мозку про те, що ви ситі. Коли ви їсте занадто багато червоного або переробленого м'яса, ваш організм виробляє більше інсуліну і менше лептину, через що вам важче почуватися ситим після їжі.

Ще одна причина, через яку ці види м'яса можуть призвести до збільшення ваги, полягає в тому, що їх часто подають із висококалорійними гарнірами, такими як картопля фрі або картопляне пюре.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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