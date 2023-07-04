Колишня дівчина Бреда Пітта представила ідеальний пляжний образ

Ніколь Потуральскі зараз відпочиває в сонячній Греції.

30-річна польсько-німецька модель Ніколь Потуральскі вирушила на відпочинок до Греції, де із задоволенням проводить час зі своїм бойфрендом і демонструє підписникам будні на тлі моря і красивої природи. Не забуває красуня показати і свою зовнішність, оскільки може похвалитися підтягнутою фігурою, на якій купальники сидять просто бездоганно. Зокрема, в Instagram вона поділилася знімком, на якому позує в неймовірно стильному пляжному луці.

На Ніколь — довга чорна сукня-сітка з довгими рукавами, високим розрізом на стегні і відкритою спиною, яку вона накинула на чорне бікіні.

Потуральськи стоїть на прибережному камінні й дивиться кудись у далечінь, транслюючи спокій і розслабленість.

Про роман Ніколь і голлівудського актора Бреда Пітта активно заговорили у 2020-му. Уперше чутки про романтичні стосунки пари з'явилися наприкінці серпня. Очевидці розповіли, що бачили актора і модель в аеропорту у Франції, і вони поводилися як закохані підлітки. Пітт запросив нову пасію на відпочинок у свій маєток Шато Міраваль, який він придбав у 2011 році разом з екс-дружиною Анджеліною Джолі. Пара розлучилася через кілька місяців.

Пізніше з'ясувалося, що дівчина давно заміжня, а її чоловік Роланд Мері набагато старший за неї. Він володіє чотирма ресторанами в Берліні, зокрема й закладом під назвою Borchadt. І головне, він знайомий з Бредом Піттом близько десяти років. Ресторатор і актор познайомилися, коли Пітт знімався у фільмі Квентіна Тарантіно "Безславні виродки" і часто відвідував ресторан Роланда.

Потім Ніколь помітили разом із молодим красенем, з яким вона відпочивала і цілувалася. Інформацію про нього дівчина тримає в секреті.

Раніше Фокус писав, що ще відомо про Ніколь Потуральські.