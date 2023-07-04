Бренд Iris Van Herpen показав, що носитимуть люди після глобального потепління (фото, відео)

Iris Van Herpen експериментує з техніками, формами і заглядає в майбутнє.

Айріс ван Герпен, дівчина з голландської глибинки, яка стала світовою знаменитістю у сфері моди, представила кутюрну колекцію осінь-зима 2023 бренду свого імені Iris Van Herpen і вразила гостей паризького Тижня моди, пише Grazia.

Колекція під назвою "Архітектоніка" черпала натхнення в "майбутньому плавучих міст і концепції біонічного дизайну", представляючи людей, що населяють як сушу, так і морські глибини. На тлі океанічного пейзажу Айріс ван Герпен задумала казкову і затоплену реальність, досліджуючи концепцію "плавучих міст" як автономних екосистем під впливом робіт таких архітекторів, як Вінсент Каллебаут, Бьярке Інгельс і Жак Ружері.

До колекції увійшли 16 образів, які протиставляються розкішним методам пошиття одягу і зміцнюють позиції голландського кутюр'є як вершини експериментів і досліджень. Вона пропонує що завгодно, крім повсякденної уніформи.

Власний дім ван Херпен у Нідерландах постійно вразливий до наслідків зміни клімату, оскільки безпрецедентна зміна моря одного разу може занурити "низьку країну" у воду. Проте замість того, щоб використовувати сезон Haute Couture Fall/Winter 2023 як засіб для підтримки кліматичної політики, вона використала цю платформу, щоб показати, який одяг у майбутньому можуть носити люди.

Поєднуючи царства високої моди та архітектури, Айріс ван Герпен представила вишукану відповідь на "фізіологічну, поведінкову і структурну адаптацію біологічних організмів", створивши нове царство мінливої моди за допомогою мистецтва драпірування, лазерного різання тканин і градуйованих форм, шари силіконових аплікацій. Багатокутні візерунки витончено зливалися з рухами моделей, перетворюючи їх на русалок, медуз, що ширяли, або фантастичних воїнів, прикрашених срібними, бронзовими і золотими вставками.

Хвости, що струмляться, витончено драпіровані накидки і рукави, що м'яко погойдуються, наче під водою, хвилеподібні і лабіринтові силуети, а також яскраві прикраси зі скляних стрижнів, що нагадують вояцькі стріли або химерну чарівність грайливих пір'їнок, були одними з визначних елементів колекції, в якій переважають відтінки м'яти, бірюзові та веселкові тони черепашки. Особливо слід згадати футуристичні черевики Bionic, які були змодельовані в цифровому вигляді та надруковані на 3D-принтері.

"Я хотіла передати структурний елемент архітектури дуже плавним чином. Я хотіла, щоб одяг жив, рухався і дихав", — розповіла дизайнерка.

Цей океанічний рух цілком вписується в рульову рубку ван Герпен і її ідею-фікс, оскільки її кутюрні колекції весни 2021 і весни 2023 року підкріплені морськими мотивами.

"Колекція наважується представити наступний рубіж людства: світ водного урбанізму, що гармонує з морськими екосистемами. Глобальна заклопотаність зростає, оскільки 90% великих міст світу вразливі до підвищення рівня моря, піддаючи ризику понад 410 мільйонів людей", — додала Айріс.

Серед гостей показу була помічена співачка Каміла Кабельо, яка прийшла на шоу в сукні з нової колекції бренду і мала вигляд, немов фантастична фея.

"Моя нова любов — Іріс ван Герпен. Мені подобається твоя пристрасть до природи і біофільного дизайну, в цьому сенсі ми можемо бути спорідненими душами. Спасибі за прекрасні речі, включно з цією твоєю сукнею, я відчуваю себе метеликом", — написала вона.

У вбранні від Айріс була і Мейсі Вільямс, зірка "Гри престолів".

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