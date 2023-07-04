Дуже гарний і дуже важкий: для короля Чарльза зробили новий церемоніальний меч

Меч, названий "Єлизаветою", вручать королю на церемонії в Шотландії вже завтра.

Для короля Чарльза створили новий церемоніальний меч. І він більш ніж удвічі важчий за той, який, як відомо, несла лорд-президент Пенні Мордонт на коронації в травні. Про це повідомляє Scottish Government.

Мечі, які несла Пенні, важили по 3,6 кг. Меч, виготовлений для церемонії в Шотландії, набагато довший і важчий. Він зроблений для заміни наявного державного меча, подарованого Якову IV папою Юлієм у 1507 році, який більше не можна використовувати через його крихкий стан.

І новий меч "Єлизавета" важить неймовірні 7,5 кг. Його довжина 1,4 метра. Теоретично, його можна використовувати для бою на мечах, але він не заточений, тож ніхто не ризикує порізатися. Назвали його на честь покійної королеви.

Меч Єлизавета в руках майстра-зброяра Пола Макдональда Фото: Getty Images

Виготовив меч Пол Макдональд, майстер із виготовлення нестандартних мечів і ножів. Створений він був за дизайном майстра Марка Денніса, 73-річного уродженця США.

До собору Святого Джайлса в Единбурзі меч віднесе дама Кетрін Грейнджер, яка виграла золоту медаль з академічного веслування на Олімпійських іграх 2012 року.

"Для мене це неймовірна честь нести меч Єлизавети в такий історичний для Шотландії день. Цей день обіцяє стати величезним святом для короля і для країни, і мені дуже пощастило, що я можу зіграти свою роль", — сказала Кетрін.

Названий на честь покійної королеви Єлизавети II, церемоніальний меч вручать королю разом із короною і скіпетром, які є частиною королівських коштовностей Шотландії, під час Національної служби подяки та посвяти в соборі Святого Джайлса в середу, 5 липня.

Королю Чарльзу меч сподобався Фото: Getty Images

Нагороди Шотландії, що включають Корону, Скіпетр і Державний меч, є найстарішими коштовностями Корони у Великій Британії, їх зазвичай зберігають у Коронній кімнаті Единбурзького замку під опікою HES.

Після служби меч і коштовності повернуть під опіку організації Historic Environment Scotland (HES).

Меч прикрашений зображенням будяка, національного символу Шотландії. Піхви виготовлені з пертширського дуба. Виготовлення меча обійшлося в 22 тисячі фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, на коронації Чарльза в травні використовували одразу кілька мечів, які мають символічне значення.

Державний меч несла Пенні Мордонт, колишній міністр оборони Великої Британії. Леді в бірюзовому вбранні привернула загальну увагу на коронації. Пізніше вона розповідала, що готувалася до церемонії та тренувалася з мечем. Бо хоч обов'язок нести меч і не здається надто обтяжливим, але він був дуже відповідальним.