5 липня 2023 року: Євсіїв день — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна починати нові справи до вечора та піддаватися спокусам.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Євсевія Самосатського. Він був підданий тортурам за свою віру, але увійшов в історію як мученик, який пробачив свого вбивцю. Колись Євсевій прибув до міста Доліхіни, де жили переважно аріанці. Одна з жінок кинула на голову Євсевія черепицю, що пробила його череп. Помираючи, він попросив, щоб жінку пробачили та не катували.

Що не можна робити 5 липня:

починати нові справи до вечора, адже вони не будуть успішними;

піддаватися спокусам;

запрошувати до себе гостей;

таїти образи на когось.

Народні прикмети та повір'я:

йде дощ — чекайте великий урожай хлібів;

вечірня роса до ясного дня завтра;

на каменях з'являється волога — до дощу.

День ангела святкують:

Геннадій, Василь, Григорій, Гаврило, Федір, Уляна.

Народилися в цей день:

1997 рік — український громадський діяч, журналіст, учасник російсько-української війни Роман Ратушний.

Також цього дня:

1439 рік — на Флорентійському соборі митрополит Київський з грецьким архієпископом підписують церковну унію про об'єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи;

1841 рік — Томас Кук відкрив перше у світі туристичне агентство;

1941 рік — у Кракові німецька поліція заарештувала і депортувала до Берліна провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру;

1946 рік — вперше показали людям купальник-бікіні;

1965 рік — у м. Києві починають будівництво нового житлового масиву Оболонь;

1985 рік — Сергій Бубка перемагає на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках із жердиною в Брюсселі з результатом 580 см;

2014 рік — українські війська звільняють місто Краматорськ і місто Слов'янськ від бойовиків "ДНР".