61-річний Том Круз зізнався, чи планує йти на пенсію

Нещодавно актор відсвяткував день народження та представив нову частину "Місії нездійсненної".

Голлівудський актор Том Круз зізнався, чи планує йти на пенсію. Про це пише The Sydney Morning Herald.

У свій 61-й день народження Том Круз заявив, що не планує виходити на пенсію, сказавши, що його надихнув Гаррісон Форд, який у свої 80 все ще знімає фільми.

"Гаррісон Форд — легенда. Я сподіваюся, що все ще буду жити в цьому віці, у мене є 20 років, щоб наздогнати його", — сказав колишній чоловік Ніколь Кідман.

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Том Круз Фото: Getty Images

"Я сподіваюся продовжувати знімати фільми "Місія нездійсненна", поки не досягну його віку", — додав 61-річний актор.

Круз також розповів, що любить дивитися фільми в кінотеатрі і був у захваті від майбутніх премʼєр як "Оппенгеймера", так і "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом.

"Я побачу їх обох на вихідних. У п’ятницю я спочатку побачу "Оппенгеймера", а потім "Барбі" в суботу", — розповів Круз.

Том Круз Фото: Getty Images

Актор відсвяткував 61-й день народження на прем'єрі свого нового фільму "Місія нездійсненна" в Сіднеї.

Втім, його вік не завадив продовжувати робити смертельні трюки в бойовиках. У сьомому фільмі "Місія нездійсненна" під назвою "Розплата мертвих, частина перша" Том виконав свій найбільш небезпечний трюк.

Нагадаємо, Том Круз розповів про зйомки смертельного трюку на скелі в Норвегії.

Також Фокус писав про бажання Тома Круза знятися в одній картині зі Скарлетт Йоганссон.