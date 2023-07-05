Сінді Кроуфорд поділилася архівним знімком у бікіні (фото)

Знаменитість показала роботу відомого фотографа Герба Рітца.

57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд поділилася архівним кадром у бікіні. Знімок зірка подіумів опублікувала в Instagram-акаунті з 7,7 млн підписників.

"Довгі вихідні ❤️🤍💙", — підписала фото мама двох, яким поділилася в День незалежності США.

На знімку Сінді позує в чорному в горошок бікіні на фоні океану. Волосся зірки подіумів розпущене.

Вона також позначила автора кадру. Ним став Герб Рітц — фотограф, відомий своєю співпрацею з моделями та іншими знаменитостями 1980-х і 1990-х років. Його роботи були зосереджені на чорно-білій фотографії та портретах, часто в стилі класичної грецької скульптури, що підкреслювало людські форми. У 2002 році митець пішов із життя.

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Сінді Кроуфорд

"Супермодель світу 😍✨👑🌟", "найкрасивіша жінка у світі❤️", "Просто найгарніша жінка з усіх! Моя Богиня ❤️🙌", "@cindycrawford ти все ще виглядаєш так само; чудово", — пишуть підписники Кроуфорд у коментарях.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд показала фото зі своєї вагітності.

Також Фокус писав про річницю весілля Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера.