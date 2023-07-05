Замок Бориса Березовського на Французькій Рив'єрі продають за 100 мільйонів доларів

Маєток, який належав російському олігархові, який помер 10 років тому, було конфісковано французьким урядом.

На Французькій Рив'єрі на продаж виставили розкішний маєток покійного російського олігарха Бориса Березовського. Замок Шато-де-ла-Гаруп на мисі Антіб оцінюють у 100 мільйонів доларів щонайменше. Про це пише Bloomberg.

Віковий замок на Французькій Рив'єрі нарешті виставлено на продаж після довгих років юридичних суперечок.

Замок Гаруп на мисі Антіб продається французьким агентством з вилучення та конфіскації товарів, відомим як Agrasc. Відвідування потенційних покупців заплановані на вересень, а остаточні пропозиції мають бути представлені 6 жовтня, згідно з планом аукціонного процесу.

Маєток Шато-де-ла-Гаруп Фото: РИА Новости

Маєток, розташований в одному з найпрестижніших місць для відпочинку багатих і знаменитих у країні, належав Борису Березовському, затятому критику президента Росії Володимира Путіна. Березовський, як відомо, помер у Великій Британії десять років тому.

Після його смерті почалися довгі тяжби у Франції з кредиторами Березовського, включно з мільярдером Романом Абрамовичем і російською авіакомпанією "Аерофлот" з приводу права власності.

Борис Березовський і Роман Абрамович Фото: КоммерсантЪ

У підсумку Шато-де-ла-Гаруп було конфісковано французькою державою 2015 року в рамках окремого позову про відмивання грошей, вчиненого інвестиційною компанією Sifi та її менеджером Жаном-Луї Бордом. Французькому уряду знадобилося кілька років, щоб довести зв'язок компанії та Березовського.

Березовський, один із перших і найвідоміших олігархів Росії, купив замок у 1990-х роках, ставши першим із російських мільярдерів, хто тут влаштувався.

Тепер, після рішення Путіна вдертися в Україну, право власності Росії на розкішні активи перебуває під пильною увагою в усьому світі.

Що відомо про Шато-де-ла-Гаруп

Замок Гаруп розташований на півострові на схід від Канн. З парку і з терас відкривається приголомшливий вид на Середземне море і південні французькі Альпи.

Замок був побудований 1907 року британським парламентарієм і промисловцем Чарльзом Маклареном, який мав титул барона Аберконвея. Свого часу барон влаштовував тут розкішні прийоми, які відвідували Пабло Пікассо і Ернест Хемінгуей. Саме у нащадків барона Березовський і викупив замок.

Маєток Шато-де-ла-Гаруп Фото: РИА Новости

Під час судового розгляду у Франції в 2011 році нерухомість була оцінена в 93,6 мільйона євро (102 мільйони доларів). Газета Nice-Matin у понеділок повідомила про оцінку майже в 120 мільйонів євро.

На території маєтку з прямим виходом до моря є басейн, тенісний корт, джакузі, фонтани і сади. Головний особняк площею близько 1300 квадратних метрів може похвалитися кімнатами для малювання, музики та більярду, зимовим садом і шістьма гостьовими апартаментами.

Упорядкована територія простягається на 10 гектарів і включає в себе п'ять прибудов або житлових приміщень, "деякі з яких перебувають у поганому стані", згідно з документом про продаж.

Паризька нотаріальна контора Cheuvreux веде продаж для французького уряду. Крайній термін подачі початкових пропозицій був 17 червня, і тільки тих, кого відібрали, запросять відвідати об'єкт разом із компанією Bluebird Immobilier.

Зв'язатися журналістам із представниками Cheuvreux і Bluebird для коментарів не вдалося. У документі йдеться, що вони підписали угоди про конфіденційність.

Нагадаємо, Борис Березовський, який народився 1946 року, був одним із перших російських олігархів у сучасному розумінні цього слова. Цілий рік у 1997-му обіймав посаду заступника секретаря Ради безпеки Російської Федерації.

Заснував компанію "ЛогоВАЗ", був діловим партнером Романа Абрамовича, з яким заснував компанію "Сибнефть".

Створив ОРТ, контролював низку провідних російських ЗМІ, включно з найбільшою діловою газетою "Коммерсантъ".

Був близьким до Бориса Єльцина і його найближчого оточення, так званої "сім'ї". Наприкінці 1999 — початку 2000 року брав участь у виборчій кампанії на боці його наступника Володимира Путіна — на підтримку блоку "Єдність".

Але коли Путін був обраний, Березовський став його затятим критиком і відкритим політичним опонентом. Був змушений покинути РФ, втратив контроль над своїми російськими активами.

Борис Березовський із сім'єю Фото: КоммерсантЪ

Його звинувачували у відмиванні грошей, шахрайстві та спробі насильницького захоплення влади.

З вересня 2003 року і до кінця життя Березовський жив у Великобританії. Помер 23 березня 2013 року в 67 років у своєму маєтку в Аскоті. Обставин смерті вірогідно не встановлено. Одна з версій свідчить, що він покінчив життя самогубством.

Його статки в півмільярда фунтів стерлінгів було розподілено між його дітьми, подругою, матір'ю і найближчим помічником.